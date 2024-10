Juventus, Motta: “Rientra Koopmeiners, nessun problema con Gatti”

Motta ha parlato in conferenza stampa del prossimo turno infrasettimanale della Juventus contro il Parma all'Allianz Stadium e della situazione infortunati.

Gennaro Dimonte 29 ottobre - 13:33

La Juventus torna subito in campo dopo le fatiche del Derby d'Italia, terminato con l'incredibile risultato di 4-4. Una partita dura, che ha visto i bianconeri rischiare di subire un passivo largo sul 4-2 salvo poi rimontare con grande tenacia. Terzo posto momentaneo per i ragazzi di Thiago Motta, dietro solo a Napoli e Inter. Sfida complicata, la prossima, all'Allianz Stadium contro l'imprevedibile Parma mercoledì 30 ottobre. L'allenatore del club torinese ha spiegato tutte le insidie che potranno presentarsi in questo match.

Juventus, le parole di Thiago Motta — In conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato il turno infrasettimanale tra Juventus e Parma: "Mi aspetto una partita come sempre diversa dalle altre ma a noi interessa fare risultato. Ci sono sempre cose da migliorare, come i rigori concessi e il fatto che spesso finiamo i match in 10 vs 11. Dobbiamo gestire meglio i momenti delle partite e cercare di rimanere concentrati per più tempo".

Sul pareggio contro l'Inter: "Devo vedere solo gli aspetti positivi di domenica, il resto è ormai acqua passata. Ci sono stati alti e bassi contro i nerazzurri, è stato uno spettacolo per chi l'ha guardata senza starci dentro. Ora sono concentrato sul nostro calendario e sulle sfide seguenti".

Sugli infortunati e la situazione di Gatti: "Sicuramente non ci saranno Bremer, Douglas Luiz e Milik. Koopmeiners è recuperato, vedremo come impiegarlo. Con Federico non c'è nessun problema, le scelte che faccio sono per il bene della squadra. Vlahovic? Prima o poi dovrà riposare".