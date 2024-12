Le formazioni ufficiali di Napoli e Lazio, in campo tra poco meno di un'ora al Maradona per il quindicesimo turno di Serie A.

Luca Paesano Redattore 8 dicembre - 19:46

È praticamente tutto pronto allo Stadio Maradona, dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli e Lazio per la sfida della quindicesima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano di nuovo dopo pochi giorni dal 3-1 con cui i biancocelesti hanno liquidato gli azzurri in Coppa Italia. È chiaro, quindi, che il match abbia il sapore di una rivincita per i partenopei.

Confermate le attese della vigilia. Dopo le ampie rotazioni di giovedì, i due allenatori tornano nuovamente a schierare i propri titolari. Conte ripristina l’undici che ha fatto benissimo fin qui in campionato, mentre Baroni ritrova due pedine importanti come Nuno Tavares e Boulaye Dia. Di seguito, le scelte dei due tecnici per la sfida.

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali delle due squadre — Antonio Conte torna a schierare il miglior Napoli dopo il turnover totale della Coppa Italia. Tra i pali, dunque, ci sarà Alex Meret. Di Lorenzo e Olivera tornano a presidiare le corsi laterali, con Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa. In cabina di regia ci sarà Stanislav Lobotka, mentre ai suoi fianchi si rivedono Anguissa e McTominay. Non è bastata la prova convincente dell’Olimpico per far cambiare idea a Conte su Neres. In attacco, Politano e Kvaratskhelia agiranno sulle fasce, a supporto del centravanti che sarà, chiaramente, Romelu Lukaku. L’unico assente è Mazzocchi.

Romelu Lukaku parla con il suo allenatore Antonio Conte durante la partita di Serie A tra Napoli e Parma allo Stadio Maradona (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tanti cambi anche per Marco Baroni rispetto alla Coppa Italia. Provedel torna tra i pali, mentre sulla fascia destra di difesa sorprende la scelta di Marusic. Al centro si rivede la coppia titolare, composta da Mario Gila e Romagnoli. Tutti gli occhi erano puntati sulla fascia sinistra e sulle condizioni di Nuno Tavares: il portoghese sta bene e parte dal primo minuto. A centrocampo, Guendouzi sarà affiancato da Dele-Bashiru, date le assenze di Rovella (squalificato) e Vecino. Zaccagni, Dia e Isaksen agiranno sulla linea dei trequartisti; in attacco torna titolare Castellanos. Pronto a subentrare Tijjani Noslin, in rampa di lancio dopo la tripletta dell’Olimpico.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni