Occhi puntati su Napoli-Milan di lunedì allo Stadio Maradona ma prima su Bosnia-Italia di questa sera. Per qualificarsi ai prossimi Mondiali infatti, la Nazionale di Gattuso dovrà superare Dzeko e compagni tra le mura amiche, in un'impresa tutt'altro che semplice. Tra i giocatori da tenere d'occhio c'è Kerim Alajbegovic, talentuoso attaccante classe 2007 in forza al Salisburgo e punta di diamante della Nazionale bosniaca, al centro di un intreccio di mercato in Italia proprio tra Napoli e Milan. Come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, il primo ad aver attenzionato il forte giocatore è stato il direttore sportivo azzurro Manna, suscitando però anche l'interesse del club rossonero che ha inviato un suo osservatore giovedì scorso a Cardiff per approfondire la questione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>