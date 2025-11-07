Nicola deluso: “Ad un certo punto avremmo rosicato anche col pareggio”

Piccolo momento di crisi in casa lombarda, dopo la sconfitta contro la Juventus arriva il secondo stop consecutivo

Michele Massa 7 novembre - 23:29

La Cremonese cade in Toscana contro il Pisa e vede il suo rullino di marcia rallentare sensibilmente. Solo una vittoria nelle ultime nove partite e una sfida, quella di stasera, che fa masticare amaro Nicola e i suoi. Il tecnico in conferenza stampa non ha nascosto la sua delusione per il k.o, il secondo di fila dopo quello in casa contro la Juventus di sabato sera.

La Cremonese cade a Pisa, la delusione di Nicola — NICOLA ANALIZZA LA SFIDA - "È giusto provare rabbia dopo aver perso questo tipo di partita. Abbiamo giocato con costruzione, convinzione e personalità. A tratti abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo anche avuto occasioni importanti. Sperimentiamo questo tipo di rabbia, dobbiamo accettare anche questa sconfitta. Per me oggi a un certo punto avremmo rosicato anche a prendere un solo punto. Però ripeto: sperimentiamo anche questo tipo di rabbia".

LA PARTITA DELL'ATTACCO -"Credo che sia un’analisi corretta. Noi ora abbiamo due attaccanti e mezzo di ruolo: Vazquez ti crea più superiorità numerica a centrocampo, per questo non riesci ad avere due attaccanti vicini. Cerchiamo però in questo periodo di recuperare energie, di dosare le forze. Però abbiamo fatto bene anche con questa soluzione un po’ diversa rispetto al solito. E poi devo poter contare su tutti. Non prendere neanche un punto fa rabbia, ma è giusto sperimentare anche questo tipo di rabbia. Per il campionato che dobbiamo fare noi i dettagli diventano fondamentali in fase difensiva come in fase offensiva".

NICOLA FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - "A parte la partita di Verona, dove l’Hellas ha fatto meglio di noi, abbiamo fatto bene. Stasera ai numeri avremmo meritato almeno un punto. Siamo pur sempre neopromossi, statisticamente le neopromosse vincono circa dieci partite. Noi cerchiamo di crescere individualmente e poi vogliamo anche fare un gioco che gratifica i nostri tifosi. In certi momenti serve essere pratici, stasera avremmo dovuto esserlo".