Il direttore di gara è stato designato dalla Fifa come rappresentante italiano alla Coppa del Mondo: saranno 52 gli arbitri provenienti da tutte le principali confederazioni

Vincenzo Di Chio 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 19:47)

Maurizio Mariani sarà il "rappresentante" dell'Italia al prossimo Mondiale, una scelta che conferma il valore raggiunto dal direttore di gara a livello internazionale. La decisione della Fifa premia un percorso costruito con determinazione e costanza, portando un arbitro italiano tra i protagonisti dell'evento più importante del calcio mondiale.

Il classe 1982, è noto per la sua preparazione tecnica e atletica, un arbitro che tende a dialogare molto con i giocatori. Con un passato nella Marina Militare, ha debuttato in Serie A nel 2013 ed è in piata stabile nella massima categoria dal 2015.

Una selezione di grande rilievo — Per il torneo sono stati individuati 52 arbitri provenienti da tutte le principali confederazioni: 15 dalla Uefa, 16 dalla Conmebol, 9 dalla Concaf, 8 dall'Afc, 7 dalla Caf e 1 dall'Ofc. Si tratta di un gruppo selezionato con grande attenzione, composto da profili esperti chiamati a garantire qualità e uniformità nelle decisioni durante la competizione.

Recentemente, il 31 marzo 2026, Mariani ha diretto con successo lo spareggio play-off per la Coppa del Mondo tra Repubblica Ceca e Danimarca. Nonostante un percorso ottimo, a ottobre 2025, dopo la direzione di Napoli-Inter è stato sospeso a seguito di accese polemiche per un rigore contestato. Questo episodio lo ha portato a un impego temporaneo in Serie B. Ma, nonostante ciò, la prestigiosa chiamata Mondiale è arrivata.

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Il cammino di Mariani e la sfida prestigiosa — La scelta di Mariani è il risultato di una crescita continua iniziata con la nonima ad arbitro internazionale nel 2019. Negli ultimi anni ha consolidato la propria posizione con arbitraggi più che positivi. Anche in ambito europeo è stato determinante, arrivando fino alla promozione nella categoria Elite della Uefa nel dicembre del 2024. Inoltre, sempre nello stesso anno, è stato l'unico arbitro europeoo selezionato per la Copa America.

Il Mondiale rappresenterà per lui un vero e proprio banco di prova nel mondo, un'opportunità rara per dimostrare le sue qualità ai massimi livelli e dare ulteriore prestigio al ruolo dell'arbitro italiano.