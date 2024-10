Atalanta, Pasalić: “Il pareggio è frustrante, ma guardiamo il lato positivo…”

Mario Pasalić, nonostante la frustrazione, invita a vedere il lato positivo del match di Champions contro il Celtic.

Lorenzo Maria Napolitano 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 21:29)

L'Atalanta non è riuscita ad andare oltre un pareggio contro il Celtic, nonostante l'ottima partita portata avanti. I nerazzurri, infatti, si sono resi i protagonisti indiscussi del match, creando diverse occasioni da gol. Nessuna di queste, però, è stata sfruttata. Ne ha parlato Mario Pasalić ai microfoni di Sky Sport, offrendo la sua analisi sulla prestazione della squadra.

Le dichiarazioni di Pasalić — Mario, sei stato tu a creare tutte le occasioni da gol più importanti, soprattutto quella palla rimasta tra le gambe di Schmeichel. Cosa è successo?

"Sì, è vero, abbiamo avuto diverse occasioni. Quella palla per Schmeichel l'abbiamo vista tutti! Purtroppo, non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Dobbiamo accettare questo pareggio, anche se è un po' frustrante".

La squadra ha giocato bene in difesa, non concedendo nulla al Celtic. Cosa si poteva fare per segnare?

"Abbiamo difeso molto bene, senza correre grossi rischi. L'aspetto positivo è che per la terza partita consecutiva non subiamo reti. Questo è un buon punto di partenza. Se avessimo segnato, però, la partita sarebbe cambiata completamente. Forse in attacco avremmo dovuto essere più lucidi e precisi. Le occasioni c'erano, tante, ma a volte il pallone proprio non vuole entrare. È stata una di quelle serate".

Nel secondo tempo sembra che le occasioni da gol siano diminuite rispetto al primo tempo. È come se i tentativi di cambiare qualcosa avessero chiuso più strade che aperte...

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma senza riuscire a segnare. Forse nel secondo tempo siamo entrati in campo un po' nervosi, cercando il gol a tutti i costi. In queste situazioni si rischia di perdere lucidità. Forse è questo il motivo. Dobbiamo lavorare per migliorare la freddezza sotto porta".