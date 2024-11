Il Pescara , capolista del girone B di Serie C, cade nel derby abruzzese contro il Pineto . Colpo esterno allo stadio Adriatico, commentato come al solito senza troppi giri di parole da Silvio Baldini .

Baldini: "Brosco se fa così non gioca più. Mi girare i co..."

L'allenatore del Pescara, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato a caldo: "La squadra ha offerto una grandissima prestazione, loro hanno trovato il rigore ed in dieci è stata dura. L'unico vero neo è che Brosco mi fa girare i c...i quando va a fare il centravanti, se fa così non gioca più. L'armata Brancaleone non piace. Mi da fastidio questo ed è la seconda volta che fa così. Se ha questo atteggiamento vai fuori dai c...".