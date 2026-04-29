Matteo Tramoni, centrocampista classe 2000 in forza al Pisa, è stato ospite del festival GOAL, presso l'istituto Da Vinci-Fascetti di Pisa. In questa occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo infortunio e di cosa vorrebbe fare nel futuro e nel prosieguo della sua carriera. Le sue parole sono state riportate da Vtrend.it.

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Le dichiarazioni sul recupero e l'infortunio

Tramoni ha subito un infortunio muscolare la scorsa settimana. I tifosi del Pisa sono in attesa del suo rientro in campo e il giocatore stesso ha parlato del suo recupero dichiarando che non ha una data precisa per il suo ritorno: “L’infortunio muscolare della settimana scorsa? Il recupero sta proseguendo bene, i tempi non saranno molto lunghi ma non ho tempistiche certe sul rientro effettivo in campo”. Secondo lo staff medico del Pisa, comunque, si tratta di uno stiramento e si parla di circa venti giorni di stop: sicuramente salterà la partita con il Lecce.

Tramoni, italo-francese, è nato nel 2000 ed è cresciuto nelle giovanili dell'Ajaccio, squadra con cui ha anche debuttato da professionista e giocato varie stagioni. In Italia ha giocato con il Brescia, con il Cagliari e poi con il Pisa dal 2022. In questa stagione ha giocato 27 gare, segnato due gol e fornito due assist.

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Il futuro? Non voglio rimanere sempre nel calcio, vorrei aprire un bar in Corsica

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Tramoni, inoltre, ha le idee chiare sul suo futuro. Per quanto riguarda la sua carriera, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, rimanendo nella massima serie: “Cosa succederà in futuro nella mia carriera? Il sogno di ogni calciatore è quello di giocare in massima serie e punto a quella”. E per quanto riguarda il suo futuro in senso più ampio? Intendendo cosa vorrà fare una volta finito di fare il calciatore. E lui ha una idea particolare che non comprende il rimanere nel mondo del calcio: “Alla fine di tutto non ho intenzione di rimanere nel mondo del calcio. Vorrei aprire un bar in Corsica”.