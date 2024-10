Italia, Ricci: “Noi di nuovo una big? Dimostriamolo sul campo”

L' Italia sta facendo benissimo in Nations League nonostante il pareggio contro il Belgio nell'ultima partita, giocata allo Stadio Olimpico. Tra i giocatori che più stanno rendendo c'è Samuele Ricci , centrocampista del Torino che si è guadagnato la corte addirittura del Manchester City di Pep Guardiola . Il classe 2000 sta stupendo tutti per personalità, tecnica e gestione della palla nei momenti complicati. Intervistato da Rai Sport, il 24enne ha spiegato cosa può servire a questa squadra per tornare a essere una big delle Nazionali.

Ricci spinge l'Italia: "Partite come quelle contro la Francia possiamo farle sempre"

Samuele Ricci è ormai un punto fisso della Nazionale. Il 24enne si è conquistato con le unghia e con i denti il posto da titolare e ha sorpreso tutti per la sicurezza che mostra in campo. Le sue parole su come gli Azzurri possono migliorare per tornare a essere il Paese temuto da tutti a livello calcistico a Rai Sport: "Sappiamo benissimo di avere grandi qualità tecniche ma dobbiamo continuare a dimostrarlo sul rettangolo di gioco. La mia partita contro la Francia? Su 100 buone che ne fai magari te ne considerano solo una per l'importanza dell'avversario. Abbiamo giocato tutti bene e non era semplice perchè venivamo dall'Europeo".