Il designatore ha parlato così dopo un altro weekend infuocato: "Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall'altra parte cerchiamo di essere più riflessivi. Serve rispetto ". Rocchi fa un appello ai club: "Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile, perché se non porti rispetto il clima s'incendia . Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore".

Rocchi "risponde" a Conte: la ricostruzione di Open Var

Le dichiarazioni del designatore arrivano dopo un altro weekend di polemiche arbitrali. Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, a Open Var su Dazn ha analizzato così l'episodio di Inter-Napoli: "Il rigore è un contatto leggero, un po' sotto gli standard dei rigori che noi vorremmo vedere ma non è un rigore inventato. L'arbitro vede un contatto e concede rigore. Il Var non può intervenire perché il contatto c'è e l'arbitro ha preso la sua decisione, non è che il contatto non ci sia".