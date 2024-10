VAR a chiamata, Rocchi ammette: “Aiuterebbe l’arbitro”

"Ultimo weekend? Non sono soddisfatto"

L'espulsione di Conçeicao, l'episodio del mancato rigore su Baldanzi in Monza-Roma, l'espulsione diretta di Coulibaly in Bologna-Parma. Non sono mancate le decisioni arbitrali dubbie nell'ultimo weekend di Serie A, decisioni che non hanno soddisfatto Gianluca Rocchi: "Non sono soddisfatto. La formazione è importante, ma ogni arbitro ha una testa pensante e una propria filosofia. E' chiaro che l'ideale sarebbe avere una omogeneità al 100% ma è impossibile, perché siamo esseri umani. Sull'interpretazione si può discutere per settimane, ma non dimentichiamo che il calcio è anche soggettività".