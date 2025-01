Il derby della capitale è giallorosso! La Roma batte la Lazio 2-0

La Roma batte la Lazio per 2-1 e conquista il 184esimo derby della capitale: all'Olimpico decidono Pellegrini e Saelemaekers.

Claudio Ranieri cala la manita e vince il quinto derby della capitale su cinque. La Lazio regala il primo tempo alla Roma, che ne approfitta e va in gol con Pellegrini e Saelemaekers. Nella ripresa ci sono solo i biancocelesti, che tuttavia non riescono a riaprire la partita. Finisce 2-0 all'Olimpico, con i giallorossi si portano così a 23 punti e risalgono al decimo posto, scavalcando il Torino. La squadra di Baroni resta invece al quarto posto con 35 punti, perdendo l'occasione di allungare su Fiorentina e Juventus.

Roma-Lazio, il prepartita — Le due squadre della capitale arrivano alla sfida con motivazioni ben differenti. La Roma, reduce da un avvio di stagione decisamente complicato, sta provando giornata dopo giornata a risalire la classifica ed è reduce dal buon pareggio a San Siro, contro il Milan. La Lazio, invece, è stata protagonista di un ottimo avvio che l'ha portata ai vertici del campionato. Dopo aver perso terreno con la sconfitta contro l'Inter e il pari con l'Atalanta, i biancocelesti sono chiamati a fare punti in un altro big match.

La sorpresa di Ranieri è Lorenzo Pellegrini, reduce dalla pessima prova di Milano e, in generale, in un periodo decisamente negativo. Tocca a lui dal primo minuto al posto di Pisilli ed El Shaarawy. Per il resto, confermata la solita formazioni già vista nelle ultime uscite. Non cambia neanche Baroni, che si affida ai soliti noti ad eccezione di Marusic, titolare sulla fascia destra al posto di Lazzari, non al meglio.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Roma-Lazio, il primo tempo — Comincia forte il derby della capitale, con la prima occasione costruita da Manu Koné. Il centrocampista prima si sposta sul vertice sinistro dell'area di rigore, poi si accentra improvvisamente e calcia sul primo palo, trovando la deviazione in angolo di Provedel. Risponde immediatamente la Lazio con Marusic, che calcia alto dopo un doppio tentativo rimpallato di Isaksen. Al 10' si sblocca già la sfida. Uscita di gran qualità della Roma, che trova i biancocelesti scoperti. Saelemaekers dalla destra serve Pellegrini al limite dell'area, che attende l'attimo giusto e la piazza diritta all'incrocio. È subito 1-0 per la Roma!

Al 18', i giallorossi trovano anche il raddoppio con un'altra bella uscita che trova la Lazio mal piazzata. Una sponda di Dovbyk a centrocampo apre una prateria a Dybala, che si incunea fino al limite dell'area e apre il pallone su Saelemaekers. Il belga calcia e trova una gran respinta di Provedel, ma sulla ribattuta, da due passi, non può fallire un tap-in facile facile. Si va sul 2-0 all'Olimpico. Reazione della Lazio con una bellissima giocata di Dele-Bashiru, ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

Roma-Lazio, il secondo tempo — Doppio cambio per Baroni a inizio ripresa, con Dia e Tchaouna al posto di Dele-Bashiru e Isaksen. Partono bene i biancocelesti, che si costruiscono subito una buona occasione con Castellanos: la sua conclusione, però, viene respinta da Svilar in angolo. Al 50' ci prova anche Guendouzi con una conclusione dal limite, su cui arriva ancora l'intervento del portiere della Roma. Altra grande occasione pochi minuti dopo con Tchaouna, che da pochi passi scivola e non riesce ad approfittare di una buona sponda di Dia: pallone svirgolato e sfera che sbatte sulla parte alta della traversa. Giallorossi in difficoltà.

Al 68' ci prova ancora una volta Castellanos con un bel destro in diagonale. Svilar, ancora una volta, si allunga e pizzica il pallone. Al 78' ennesima sgasata di Nuno Tavares sulla fascia sinistra che brucia El Shaarawy, entra in area e da posizione defilata mette in mezzo un tiro-cross pericolosissimo. Pallone che non trova deviazioni ed esce di poco a lato. La Lazio ci prova in tutti i modi, ma la barricata della Roma riesce a reggere bene l'urto. Attimi di enorme tensione nel finale, con unno scontro tra Hummels e Castellanos che degenera in un gran parapiglia in campo. Dopo momenti di riflessione, Pairetto riesce a riportare la calma ed espelle l'attaccante della Lazio per un calcio di reazione dopo un fallo subito dal tedesco. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio all'Olimpico. Il derby è della Roma.