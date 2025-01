4 su 4 nei derby della Capitale: la Roma ospita la Lazio e si affida al proprio allenatore, statistiche alla mano, un talismano. Ma per i biancocelesti l'occasione che si presenta, è irripetibile.

Vincenzo Bellino Redattore 5 gennaio - 11:44

"La mia vita è tutta un derby". CosìClaudio Ranieri ha descritto il fascino e la tensione delle stracittadine, sottolineando l'importanza di gestire le emozioni per prevalere in una partita che, per la città e i tifosi, è molto più di una semplice sfida. Domenica sera, alle 20:45, il tecnico romanista proverà a scrivere un nuovo capitolo di questa rivalità, puntando al quinto successo consecutivo nei Derby della Capitale.

Roma, fattore Ranieri — Da Torino a Milano, passando per Genova e Roma. Su un totale di 11 derby iniziali, il tecnico ha collezionato 9 vittorie e un pareggio, con la prima sconfitta arrivata solo all’undicesimo match. Il suo record straordinario comprende successi storici come il Derby della Lanterna con la Sampdoria, il Derby di Milano con l'Inter, quello della Mole con la Juve, ma è nella Capitale che ha lasciato il segno più profondo, vincendo tutti e 4 i derby disputati con la Roma tra il 2009 e il 2011. Un curriculum che lo consacra come uno dei migliori interpreti di queste sfide ad alta tensione.

La sua capacità di gestire la pressione e leggere le partite ha spesso fatto la differenza, come nel celebre Derby del 2010, quando i cambi all’intervallo (per la cronaca, furono sostituiti Totti e De Rossi) ribaltarono lo svantaggio iniziale in una vittoria per 2-1 grazie alla doppietta di Mirko Vučinić. Il ritorno del tecnico di Testaccio sulla panchina giallorossa non è solo una scelta emotiva, ma anche strategica: con lui, la Roma ha una garanzia nei match più sentiti. Tuttavia, la squadra arriva alla sfida in una stagione complessa, in cerca di punti per risalire la classifica.

Lazio, che occasione! — Dall'altra parte, la Lazio si presenta in uno dei momenti migliori della sua storia recente. Con 15 punti di vantaggio sulla Roma, i biancocelesti sono stati guidati fin qui, con maestria da Marco Baroni, artefice di una rinascita che ha trasformato la squadra in una seria candidata per la zona Champions. Il mix tra giovani talenti e acquisti mirati ha dato solidità e identità alla Lazio, che vede nel derby un’occasione per consolidare ulteriormente la propria posizione. Per i biancocelesti, il derby non è solo una questione di prestigio. Vincere significherebbe lasciare un segno indelebile in questa stagione, confermando la superiorità cittadina e lanciando un messaggio chiaro alle rivali.