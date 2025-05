Una scelta che è frutto delle dinamiche che si sono verificate durante e dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna

Samuele Amato Redattore 15 maggio - 17:10

La rabbia del Milan è esplosa con la sconfitta nella finale di Coppa Italia, vinta dal Bologna di Vincenzo Italiano. Ma nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio, ci sono stati episodi extra-campo da aggiungere ai fatti di cronaca. I tifosi rossoneri, infatti, hanno vandalizzato la Curva Sud dell'Olimpico che li ha ospitati. In particolare sono stati imbrattati i seggioli con frasi contro i romanisti, con cui sono arrivati al contatto dopo la partita. Pertanto, la Questura ha imposto il divieto di trasferta e la chiusura del settore ospiti per Roma-Milan.

Seggiolini e bagni imbrattati: niente Roma-Milan per i tifosi ospiti — La Questura ha reso note le dinamiche che hanno accompagnato la serata di ieri. Mentre, in campo e sugli spalti riservati ai tifosi rossoblù, il Bologna festeggiava una Coppa Italia che mancava da 51 anni, in una parte dello stadio si consumavano gesti di vandalismo. Il tifo organizzato rossonero, d'altronde, aveva espresso la volontà di "profanare" la Curva Sud dell'Olimpico di Roma nei giorni precedenti (come spiega il comunicato della Questura capitolina)

Come emerge da alcune indiscrezioni, gli atti di vandalismo si sono rivolti verso i seggiolini e i bagni del settore che ha ospitato i tifosi del Milan nella finale di ieri sera. Ma i disordini non si fermano qua. Al pari delle minacce dei supporter rossoneri, arrivavano quelle dei giallorossi. Infatti, la Questura rende noto che siano avvenuti dei contatti tra le due parti.

Alcuni tifosi rossoneri hanno trovato gli pneumatici delle proprie vetture, site nel piazzale Clodio, danneggiati. Si aggiungono anche tentativi di aggressione nei confronti del tifo milanista in zona piazzale degli Eroi. Pertanto, il questore ha voluto porre il divieto di trasferta e la chiusura del settore ospiti per Roma-Milan.

Il comunicato dei tifosi rossoneri: "Soli con la vostra vergogna" — Quella di domenica sera, 18 maggio, sarà una partita importantissima in chiave posto in Europa. Il Milan dovrà lottare nelle ultime due giornate per tentare l'aggancio, la Roma per provare il colpo Champions. La posta in palio vale tanto sia per la stagione attuale che per la prossima.

Il Diavolo ha fallito la possibilità di qualificarsi direttamente in Europa League, con la Coppa Italia vinta dal Bologna. Probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la contestazione è oramai totale. Infatti, poco dopo la decisione del questore per il divieto di trasferta dei tifosi rossoneri per Roma-Milan, è arrivato anche il comunicato della Curva Sud milanista.

Come si può leggere sul profilo Instagram ufficiale del gruppo del tifo organizzato del Milan, quest'ultimi avevano già deciso di non andare all'Olimpico per la sfida contro il club capitolino. Un messaggio abbastanza chiaro: "Vi lasceremo soli con la vostra vergogna". A questo breve comunicato, segue un'altra storia di Instagram in cui i tifosi affermano che avrebbero preso questa decisione a prescindere da eventuali divieti.