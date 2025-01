La Roma riuscirà a fermare il Napoli? Analisi e pronostico della sfida

Roma e Napoli si affrontano domenica sera nel posticipo dell'Olimpico: l'analisi della sfida e il pronostico del big match.

Luca Paesano Redattore 31 gennaio - 11:51

È il Derby del Sole, uno dei match più sentiti di tutta la penisola italiana. Questa domenica tornano a sfidarsi Roma e Napoli in un incontro come sempre accompagnato dal grandissimo fascino storico che avvolge le due squadre.

La formazione di Antonio Conte, chiamata ad un altro big match dopo quello della settimana scorsa contro la Juventus, vuole proseguire il proprio cammino e confermarsi in vetta alla classifica. I giallorossi, invece, puntano a dare seguito al proprio momento positivo in campionato dopo la vittoria in rimonta arrivata in casa dell'Udinese nell'ultimo turno di Serie A. L’appuntamento con il calcio di inizio della sfida è allo Stadio Olimpico alle ore 20:45.

Il momento di forma della Roma — La cura Ranieri sta funzionando. Dopo un avvio di stagione travagliato, che ha visto avvicendarsi Daniele De Rossi e Ivan Juric senza troppo successo, la Roma ha deciso di provare a risvegliare l’anima della squadra puntando sulla romanità, sul carisma e sull’esperienza di Sir Claudio. La risalita è cominciata, e i giallorossi sono oggi al nono posto in classifica, a 4 punti di distanza dal Milan e a 6 punti dalla Fiorentina.

La formazione di Claudio Ranieri arriva alla sfida con una striscia di 6 partite consecutive senza sconfitta in campionato. L’ultimo ko è quello arrivato il 12 dicembre in casa del Como. Da allora, per i giallorossi sono arrivate 4 vittorie e 2 pareggi. Occhio anche al rendimento casalingo della Roma, che ha trovato il successo in tutte le ultime 4 gare disputate di fronte al proprio pubblico.

Il momento di forma del Napoli — Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria, probabilmente al di sopra di ogni più rosea aspettativa. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei ha cambiato volto e rigenerato una formazione che sembrava tramortita dopo i disastri dell’ultimo anno. Gli azzurri sono al primo posto in classifica, potenzialmente alla pari dell’Inter che deve proseguire la sfida con la Fiorentina, interrotta sullo 0-0 al 18’ per il malore ad Edoardo Bove.

Il Napoli si presenta all’Olimpico con un tabellino di 7 vittorie consecutive e non perde in campionato dal match dell’8 dicembre contro l’altra squadra della Capitale, la Lazio. Dopo un avvio di stagione in cui le prestazioni latitavano, ora la squadra di Conte ha cominciato ad esprimersi anche con carattere e qualità, dimostrando di meritare ampiamente la posizione di classifica che ha. Una sola sconfitta in undici giornate giocate lontano dal Maradona per gli azzurri, che, fin qui, hanno perso solamente la gara d’esordio contro l’Hellas Verona.

Roma-Napoli, le probabili formazioni del match — Non sono previste novità di formazione nell’undici di Claudio Ranieri, che sembra aver ormai trovato la sua formazione migliore. Tra i pali ci sarà come sempre Svilar. In difesa non ci sono dubbi sul terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka, con Hermoso che intanto ha salutato con destinazione Leverkusen. Confermata anche la linea di centrocampisti: da destra verso sinistra, spazio a Saelemaekers, Manu Konè, Paredes e Angelino. Il tridente non si tocca, e allora ci saranno nuovamente Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Scelte praticamente già fatte anche in casa Napoli, con Antonio Conte che ha sostanzialmente gli uomini contati. Sono ancora indisponibili Buongiorno e Olivera, e dunque toccherà ancora una volta a Juan Jesus e a Spinazzola partire dal primo minuto. Confermati Di Lorenzo e Rrahmani a completare il reparto. Nessuna modifica a centrocampo e attacco, anche perché le soluzioni non sono poi così vaste: Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana, con Politano, Lukaku e Neres in avanti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Roma-Napoli, i precedenti tra le due squadre — I precedenti tra le due formazioni sono chiaramente sbilanciati dal lato dei partenopei. Il Napoli ha vinto 6 degli ultimi 10 incontri con la Roma, ottenendo anche 3 pareggi e perdendo in una sola occasione, nel 2-0 della passata stagione. La tradizione dunque sorride agli azzurri, che hanno vinto anche il match del girone d’andata.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, è bastata una rete di Romelu Lukaku alla squadra di Antonio Conte per portare a casa i 3 punti con il più classico del gol dell’ex. Eppure, i giallorossi erano andati vicinissimi al pareggio nel finale con la traversa colpita di testa da pochi passi da Artem Dovbyk. Due mesi dopo, le due formazioni si incrociano con momenti di forma, motivazioni e convinzioni completamente diverse.

Roma-Napoli, il pronostico della sfida — Quote piuttosto alte nel pronostico 1X2 per quanto riguarda i principali bookmakers, che vedono il Napoli in leggero vantaggio. La vittoria degli ospiti è quotata a 2.30, mentre quella dei padroni di casa si trova a 3.25. il pareggio viene giocato invece intorno al 3.10. In quanto ai gol, la linea dell’Under2,5 (quotato a 1.70) appare più probabile dell’Over2,5 (a quota 2.00).

All’Olimpico si prospetta un match equilibrato, dove potrebbe aver senso puntare sul pareggio al termine dei primi 45 minuti: la X si trova a 2.05. Se qualcuno volesse coprirsi, si può giocare anche la combo X primo tempo o X finale: a 1.60 può essere una buona soluzione.

Volgendo uno sguardo al mercato dei marcatori, impossibile non buttare l’occhio su Romelu Lukaku. Lo ha già fatto all’andata e arriva da due reti consecutive contro Atalanta e Juventus, il gol dell’ex di Big Rom a quota 3.00 è davvero invitante. Sponda Roma, stesso valore per la rete di Artem Dovbyk, che all’andata dovette accontentarsi di una traversa. Attenzione poi alla fantasia e all’imprevedibilità. Neres da una parte e Dybala dall’altra, sono i due giocatori che possono accendere il match: per entrambi la giocata Gol o Assist a quota 2.20 è invitante.