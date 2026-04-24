La situazione della Roma continua ad essere tutt'altro che semplice. Tra risultati altalenanti e la pressione della città sempre più forte, il club della Capitale vive un momento delicato anche fuori dal rettangolo verde. In questa situazione si inserisce la vicenda di Claudio Ranieri, diventato Senior Advisor dei giallorossi.

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Il suo rapporto con la Roma, si è interrotto, alimentando discussioni e interpretazioni diverse dagli addetti ai lavori. Tra i litigi con Gian Piero Gasperini e qualche veduta diversa con Federic Massara, Sir Claudio ha deciso di lasciare alcune dichiarazioni all'ANSA.

ROMA, ITALIA - MARZO 17: AS Roma Senio Advisor Claudio Ranieri durante la sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 17 Marzo, 2026 a Roma, Italia. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Le parole di Ranieri

Dopo essere stato l'allenatore della Roma nella precedente stagione,ha intrapreso un nuovo percorso. Il suo ruolo da "" non è terminato nel migliore dei modi. In questo contesto, l'ex tecnico italiano ha voluto chiarire pubblicamente il motivo della separazione con la

"L'interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una decisione unilaterale della società". Il mister ha voluto spiegare la sua posizione facendo riferimento alla necessità di correttezza nel raccontare i fatti successi. Il suo amore e rispetto per questi colori non terminerà mai:

"Per dovere di trasparenza, chiarezza e fedeltà nei confronti della maglia che rappresenta la mia seconda pelle".

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I ringraziamenti alla società

Nonostante la separazione, Ranieri ha voluto esprimere il suo totale rispetto nei confronti dei(patron della società). Nel suo messaggio,

"Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo romanista. Il vostro affetto nel corso degli anni è stato magnifico. Spero che in qualche modo vi abbia ricambiato. Forza Roma, per sempre".

Le sue parole chiudono un capitolo importante, lasciando presagire che, oltre le decisioni prese, resta un legame profondo con i colori giallorossi.

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