Udinese, Runjaic: “Capitano momenti negativi. Reagiamo con personalità”

Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha spiegato la difficile sfida del Castellani contro l'Empoli tra difficoltà e assenze.

Gennaro Dimonte 23 novembre - 15:09

Trasferta ostica a Empoli per l'Udinese di Kosta Runjaic. Tre sconfitte consecutive, un solo successo nelle ultime cinque giornate ma nessun problema per i friulani, abbondantemente a metà classifica. Merito del grande inizio di stagione fatto dai bianconeri. Difronte ci sarà una squadra che, soprattutto in casa, ha fatto benissimo perdendo solo una volta contro l'Inter. Castellani territorio difficilmente espugnabile quest'anno ma banco di prova importante per Thauvin e compagni per cercare di sprofondare in classifica. In conferenza stampa, l'allenatore tedesco di origini croate ha toccato vari argomenti tra cui la personalità dei ragazzi a disposizione.

Udinese, le parole di Kosta Runjaic — In conferenza stampa, l'allenatore Kosta Runjaic ha parlato alla vigilia di Empoli-Udinese: "Conosciamo benissimo gli avversari, si difendono molto bene e subiscono pochi gol. Portano tanti uomini in avanti e giocano con la palla lunga. Sarà una gara intensa, serviranno energia e convinzione. Se giochiamo come fatto a Bergamo abbiamo buone possibilità. Risultati che mancano? Ci sono i momenti della stagione in cui non arrivano i punti, bisogna saperli affrontare con personalità. La tifoseria ha capito il momento e ci lascia lavorare con serenità".

Su singoli e le eventuali assenze: "Payero si è fatto male in allenamento, ne avrà per qualche settimana. Sanchez? Si sta allenando da solo, gli dovremo dare il tempo di recuperare pienamente ed essere disponibile. Kristensen e Solet saranno buoni 'acquisti' per l'anno nuovo, stanno lavorando bene. Davis e Lucca insieme può essere una soluzione ma non ho ancora deciso. Brenner? In attacco c'è molta competizione, in questo momento è un po' indietro nelle gerarchie perchè tanti ragazzi stanno facendo bene ma mi sarà sicuramente utile per le prossime partite".