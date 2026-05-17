Sembra essere più che in bilico il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al derby perso contro la Roma, il tecnico dei biancocelesti ha parlato anche di questo. E di una serie di situazioni che lo hanno reso scontento e che minano la sua permanenza sulla panchina della squadra biancoceleste.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

La Lazio perde il derby

Il futuro di Maurizio Sarri resta da scrivere. Ma una cosa per l'allenatore è chiara «Vorrei avere più voce in capitolo» 🗣️



1/2 pic.twitter.com/8Vfe5QaQ55 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 17, 2026

Il futuro di Sarri è lontano dalla Lazio?

Un secco due a zero, doppietta dell'ex Atalanta, e due cartellini rossi, uno per squadra. Uno a Wesley e uno a Rovella, tutti e due per condotta antisportiva. È stato un derby di Roma infuocato, quello di oggi ad ora di pranz, vinto dalla Roma di Gasperini. Come se non fossero bastate le polemiche della scorsa settimana sull'orario e sulla data della partita. Nel dopo partita, però, nel mondo laziale è, probabilmente, esplosa la bomba: Sarri potrebbe andare via.Lo ha fatto capire, in conferenza stampa, lo stesso mister, Maurizio. Ha espresso con chiarezza il suo punto di vista, riguardo alla sua permanenza nella società di Claudio. Diverse, infatti, le situazioni che lo hanno lasciato scontento e irritato, dal mercato passando per il caso Romagnoli.

Uno dei problemi principali, secondo lui, è la mancanza di comunicazione con la società: "La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi”. L'allenatore ex Juventus e Napoli, ha dichiarato di essere molto legato all'ambiente biancoceleste. Ma questo potrebbe non essere abbastanza per rimanere: "Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e della società. A livello ambientale avrei voglia di rimanere, mi sento parte integrante. A livello societario forse se i piani non collimano è inutile continuare ad andare avanti. Non ho sentito piani, non so dare una risposta precisa. Bisogna distinguere i due aspetti”.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.