Il centrocampista serbo esprime il desiderio di continuare la sua carriera con la maglia neroverde.
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Nemanja Matic, centrocampista di grande spessore e figura di riferimento per il Sassuolo, è tornato a parlare della sua situazione attuale con il Club. Il giocatore serbo, noto per la sua grande esperienze e duttilità, ha vissuto svariate stagioni in Premier League e in Serie A con la Roma.
A pochi giorni dalla sfida contro il Milan, al Mapei Stadium, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. A tal proposito, il centrocampista ha parlato della sua voglia di rimanere nel club neroverde e dell'importanza del loro tecnico Fabio Grosso.
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Il Sassuolo nel futuro di MaticNel corso dell'intervista, Matic ha lasciato intendere di voler proseguire il suo cammino con il Sassuolo. Il centrocampista ha espresso enorme soddisfazione per l'ambiente e per il progetto tecnico: "Vediamo, alla fine del campionato parlerò con la società. Certo, io vorrei rimanere qui ancora un 2-3 anni, poi me ne vado in vacanza...".
Il centrocampista ex Roma è tornato anche sulla partita che dovranno affrontare davanti al proprio pubblico contro il Milan: "Sarà una partita ostica, loro sono veramente forti e ben allenati, non sono lì per caso. Sappiamo quali sono le nostre qualità e vogliamo dimostrarlo. Spero che Berardi possa fare di nuovo 4 gol".
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La gratitudine nei confronti di GrossoMatic ha dedicato un passaggio significativo della sua chiacchierata nei confronti di Fabio Grosso. L'ex Manchester United ha evidenziato come l'allenatore romano abbia qualità importanti e una mentalità che potrebbe portarlo davvero lontano: "Grosso è già pronto per fare il salto di qualità. Il mister ha grandi idee, sa come comportarsi con il gruppo, ha aiutato moltissimo la crescita dei giovani. Siamo molto fortunati ad averlo con noi, anche perché essendo stato un grande calciatore, sa che tasti toccare".
Una battuta finale sulla super sfida di ieri tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco:" Non potevamo chiedere di meglio noi spettatori, una partita splendida, 9 gol, tantissimi talenti, molte emozioni, due allenatori fantastici, c'era tutto quello che si vuole vedere in una partita di calcio".
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