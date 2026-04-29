Nemanja Matic, centrocampista di grande spessore e figura di riferimento per il Sassuolo, è tornato a parlare della sua situazione attuale con il Club. Il giocatore serbo, noto per la sua grande esperienze e duttilità, ha vissuto svariate stagioni in Premier League e in Serie A con la Roma.

A pochi giorni dalla sfida contro il Milan, al Mapei Stadium, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. A tal proposito, il centrocampista ha parlato della sua voglia di rimanere nel club neroverde e dell'importanza del loro tecnico Fabio Grosso.

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SASSUOLO, ITALIA - APRILE 17: Nemanja Matic del US Sassuolo Calcio combatte contro Martin Baturina del Como 1907 durante la partita di Serie A nel match tra US Sassuolo Calcio e Como 1907 al Mapei Stadium Citta del Tricolore il 17 Aprile, 2026 in Sassuolo, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Sassuolo nel futuro di Matic

Nel corso dell'intervista,. Il centrocampista ha espresso enorme soddisfazione per l'ambiente e per il progetto tecnico: "Vediamo, alla fine del campionato parlerò con la società. Certo, io vorrei rimanere qui ancora un 2-3 anni, poi me ne vado in vacanza...".

Il centrocampista ex Roma è tornato anche sulla partita che dovranno affrontare davanti al proprio pubblico contro il Milan: "Sarà una partita ostica, loro sono veramente forti e ben allenati, non sono lì per caso. Sappiamo quali sono le nostre qualità e vogliamo dimostrarlo. Spero che Berardi possa fare di nuovo 4 gol".

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La gratitudine nei confronti di Grosso

Matic ha dedicato un passaggio significativo della sua chiacchierata nei confronti di. L'ex Manchester United ha evidenziato come l'allenatore romano abbia: "Grosso è già pronto per fare il salto di qualità. Il mister ha grandi idee, sa come comportarsi con il gruppo, ha aiutato moltissimo la crescita dei giovani. Siamo molto fortunati ad averlo con noi, anche perché essendo stato un grande calciatore, sa che tasti toccare".

Una battuta finale sulla super sfida di ieri tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco:" Non potevamo chiedere di meglio noi spettatori, una partita splendida, 9 gol, tantissimi talenti, molte emozioni, due allenatori fantastici, c'era tutto quello che si vuole vedere in una partita di calcio".

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