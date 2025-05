Serie A: ecco i dati sul numero di spettatori e il riempimento negli stadi

La media di spettatori negli stadi della nostra Serie A è in netta crescita rispetto allo scorso anno. Nella stagione 2023-2024 il riempimento degli impianti si fermò all'83%, mentre in questa annata siamo al 92,24% . Per ogni gara, quindi, la media di persone presenti allo stadio è di circa 30.765.

Il tasso di riempimento

La media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Ed è quindi interessante osservare anche il tasso di riempimento: la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato. Sono ben nove i club che in questa stagione hanno riempito i loro impianti per oltre il 90% dei posti a disposizione, con un tasso medio che supera il 92%. Si tratta di Cagliari, Como, Juventus, Atalanta, Milan, Genoa, Napoli, Inter e Roma. In vetta ci sono il Cagliari e il Como: i sardi superano ora il 97,9% rispetto al 97,05% dei Lariani.