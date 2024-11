Ag. Lautaro Martinez: “Inter squadra della sua vita, con Thuram si trova benissimo”

L'Inter ospiterà il Napoli in questa 12^ giornata e, per l'occasione, tra gli altri ha parlato anche l'agente di Lautaro Martinez: le sue parole sul capitano nerazzurro.

Lautaro Martinez e le parole del suo agente in vista di Inter-Napoli

Alejandro Camano, procuratore del goleador, è intervenuto a 'Telecapri' e ha dichiarato: "Non è solo gol, è uno che facilita il gioco dell’Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Lauti gioca bene sia vicino all’area di rigore che lontano. Non è importante ciò che dice la gente su Lautaro, ma è importante quello che lui riesce a dare alla squadra".