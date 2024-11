Atalanta, Bellanova preoccupa: Gasperini spera di riaverlo con lo Young Boys

L'Atalanta è in apprensione per gli infortuni: preoccupa soprattutto Bellanova uscito acciaccato dal match contro il Parma e in dubbio per lo Young Boys.

Alessia Gentile 25 novembre - 10:37

L'Atalanta, dopo la vittoria per 1-3 alla 13^ giornata di Serie A contro il Parma, ha ieri svolto come di consueto la sessione di scarico e si allenerà oggi in vista dello Young Boys in Champions League; da qui si capirà meglio chi potrà partire per la Svizzera e chi no.

Young Boys-Atalanta, chi può recuperare e come sta Bellanova — A preoccupare maggiormente sono appunto le condizioni di Raoul Bellanova costretto a chiedere il cambio a Gian Piero Gasperini e uscito dal campo con un fastidio al flessore. Non sembrano esserci lesioni ma si è ancora in attesa del riscontro degli esami strumentali del caso svolti per avere tutte le risposte ad ogni dubbio. La speranza è appunto quella che possa non trattarsi di qualcosa di grave e che il giocatore possa almeno essere convocato per la trasferta europea contro lo Young Boys.

Un po' più di ottimismo sembra invece trapelare per le condizioni di Berat Djimsiti, che sembra aver ormai smaltito la distorsione all caviglia e che potrebbe tornare a dare un po' di respiro alla difesa bergamasca. Mentre, per quanto riguarda Sead Kolasinac filtra prudenza: il difensore sta recuperando dalla lesione di primo grado rimediata contro lo Stoccarda ma l'Atalanta vuole evitare di forzare per non rischiare di peggiorare la situazione.