Atalanta, Gasperini: “Bellissimo match col Napoli. Scudetto? Dipende dai nuovi”

L' Atalanta ha vinto nettamente a Napoli contro la squadra di Antonio Conte che ha subito una battuta d'arresto dopo un percorso caratterizzato da risultati positivi. Il club partenopeo, in questa nuova stagione, non perdeva infatti dal 18 agosto ovvero dalla prima giornata in Serie A quando ha affrontato il Verona; motivo questo per il quale, lo 0-3 conquistato dalla Dea, ha avuto un'importante rilevanza.

Gasperini post Napoli-Atalanta

A DAZN, Gasperini ha dichiarato: "Noi pensiamo di misurarci anche contro queste squadre. A Napoli in uno stadio strapieno e contro una squadra forte sapevamo che dovevamo fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, siamo felici: abbiamo sfoderato una partita bellissima, soprattutto in considerazione dell'avversario. Scudetto? Oggi abbiamo fatto una grande partita contro la prima in classifica, dobbiamo crescere non tanto nel nucleo forte. Abbiamo cambiato undici giocatori in rosa, Retegui è quello che ha dato risposte immediate ma anche gli altri nuovi stanno crescendo. Molto dipenderà da loro, chi è sceso in campo ha uno spessore e una sicurezza che ha messo in campo anche oggi".