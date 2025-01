Atalanta e Napoli si sfideranno al Gewiss Stadium per la ventunesima giornata di Serie A: ecco dove vedere il match

Sergio Pace Redattore 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 19:51)

Al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Napoli, vera e propria sfida scudetto. La gara, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma sabato 18 gennaio alle 20:45. La Dea di Gian Piero Gasperini ha raccolto tre pareggi di fila nell'ultimo periodo, l'ultimo per 1-1 con la Juventus nel recupero della diciannovesima giornata.

La formazione bergamasca staziona al terzo posto con 43 punti, distante appena 4 punti proprio dal Napoli capolista. Sono cinque le vittorie consecutive degli azzurri di Antonio Conte, che si sono subito riscattati dopo il doppio ko contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato.

Qui Atalanta — L'Atalanta vanta il secondo miglior rendimento interno del campionato con 22 punti raccolti in 9 gare disputate al Gewiss Stadium. Con 23 punti ottenuti in 10 partite fuori dal Diego Armando Maradona, il Napoli ha lo stesso bottino dell'Inter in vetta in questa speciale classifica.

Gasperini per il match contro il Napoli dovrà fare a meno di Kolasinac squalificato. Un solo cambio previsto, dunque, rispetto alla partita disputata contro la Juventus. Dentro Hien al posto del difensore bosniaco, dalla panchina Retegui.

Qui Napoli — Viaggia a gonfie vele il Napoli di Conte, ora orfano di Kvaratskhelia volato a Parigi alla corte del Paris Saint-Germain. Con 12 gol subiti quella azzurra è la difesa meno battuta della Serie A, con gli ultimi tre match conclusi con altrettanti clean-sheet. Nell'undici napoletano dovrebbe ritrovare posto da titolare Mathias Olivera come terzino sinistro al posto di Spinazzola. Per il resto solo conferme. In attacco Lukaku sarà affiancato da Neres e Politano.

Atalanta-Napoli, dove vedere il match in diretta tv e streaming — Atalanta-Napoli sarà uno dei big match in programma nella ventunesima giornata di Serie A. Un sabato di fuoco e scoppiettante, con alle 18:00 in programma una grande classica, Juventus-Milan. L'anticipo serale del sabato sarà impreziosito dalla sfida tra la Dea e la macchina da guerra azzurra di Conte.

Sfida tutta da seguire quella in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium. E allora, dove sarà possibile vedere l'attesissima sfida in diretta LIVE? La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn. Sarà possibile assistere alla partita tramite smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Non finisce qui. Sì perché Atalanta-Napoli sarà anche trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Per coloro che sono abbonati ad entrambe le piattaforme, in aggiunta, il match sarà visibile in tv anche tramite l'app Dazn, disponibile sul decoder Sky Q.