Atalanta-Udinese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 19:22)

Atalanta-Udinese si sfideranno in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A, sabato 7 febbraio presso lo stadio New Balance Arena. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00. I padroni di casa puntano a piazzarsi in zona Champions e per far si che questo accade, occorre conquistare il bottino pieno. Gli ospiti sono a metà classifica a salvezza quasi raggiunta e giocheranno a viso aperto. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Atalanta-Udinese, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — L'Atalanta si trova in settima posizione con 45 punti e arriva dalla sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo, susseguita alla rimonta da record contro il Dortmund in Champions. Precedentemente, la formazione bergamasca aveva conquistato tre vittorie consecutive con Napoli, Lazio e Cremonese. Palladino non si nasconde e punta ai tre punti davanti ai propri sostenitori, per continuare il percorso in zona Europa.

L'Udinese occupa la decima posizione, forte dei 35 punti conquistati finora che le consentono di considerarsi quasi salva. Tuttavia, l'ultimo periodo non è stato dei migliori, con i bianconeri che hanno rimediato tre sconfitta di fila con Lecce, Sassuolo e Bologna, prima di tornare al successo casalingo contro la Fiorentina. Zaniolo e compagni proveranno a raggiungere quota 38 punti e restare nella "parte sinistra" della classifica.

Probabili formazioni di Atalanta-Udinese — Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djmsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowsi, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

