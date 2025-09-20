Uno è stato un buonissimo allenatore che poi ha fatto le sue fortune anche in Asia, l'altro un attaccante dall'ottima abilità nel colpo di testa protagonisti indiscussi di pagine del calcio italiano

Jacopo del Monaco 20 settembre - 10:40

In occasione della quarta giornata di Serie A, alle ore 20:45 si affronteranno due ex squadre diOliver Bierhoffe Alberto Zaccheroni: Milan ed Udinese. I due personaggi, che hanno scritto la storia di entrambi i club che giocheranno stasera presso il Bluenergy Stadium, sono stati anche pezzi fondamentali del calcio italiano, indimenticati dai tifosi. Aspettando il calcio d'inizio, riviviamo gli anni tra Friuli e Lombardia dell'ex attaccante e l'ex tecnico.

Bierhoff e Zaccheroni, dagli anni all'Udinese allo Scudetto col Milan — Classe 1968, Bierhoff giocava come centravanti ed era considerato uno dei migliori colpitori di testa della sua generazione. Dopo gli inizi in Germania ed una parentesi austriaca, arriva in Italia nel 1991 grazie all'Inter che, a sua volta, lo gira in prestito all'Ascoli con cui esordisce in A e disputa in totale quattro stagioni. Nel 1995 si trasferisce ad un'altra squadra bianconera d'Italia, ovvero l'Udinese, che in quell'anno ha scelto come nuovo allenatore Zaccheroni, alla sua prima esperienza in A dopo aver allenato in serie minori. I due, insieme, sono stati in Friuli fino al 1998 e per due annate di fila hanno centrato la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella stagione 97/98, Bierhoff ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato segnando 27 reti.

A seguito di due annate deludenti in A, l'allora presidente del Milan Silvio Berlusconi decide di portare il tecnico ed il centravanti a Milano. Così come ad Udine, anche in rossonero Zac ha fatto affidamento al suo amato 3-4-3 con un trio d'attacco che tocca ben tre continente: il liberiano George Weah, il tedesco Bierhoff ed il brasiliano Leonardo.

Gli ultimi anni tra scelte coraggiose e una pioggia di goal — Nel corso della stagione 98/99, il centravanti teutonico ha segnato il primo gol con la maglia del Diavolo il 12 settembre contro il Bologna mentre Zaccheroni, ha fatto esordire in porta il giovane Christian Abbiati date le deludenti prestazioni di Jens Lehmann e la squalifica di 5 giornate di Sebastiano Rossi a causa di un pugno a Bucchi. Al termine della stagione, il Milan ha vinto lo Scudetto rimontando la Lazio grazie grazie alle sette vittorie ottenute nelle ultime giornate di campionato.

Alla sua prima stagione in A rossonera, Bierhoff ha segnato 19 reti, di cui ben 14 di testa. Due anni dopo il titolo nazionale, entrambi hanno lasciato il Milan: Zac perché esonerato negli ultimi mesi della stagione 00/01; il tedesco, che in rossonero ha segnato 44 gol, viene ceduto al Monaco.