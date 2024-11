Bologna, Italiano: “L’espulsione di Pobega è stata decisiva”

Dopo tre vittorie di fila il Bologna inciampa in trasferta sul campo della lanciatissima Lazio: l'espulsione di Pobega indirizza la sfida in favore dei biancocelesti

Dopo i tre successi di fila contro Cagliari, Lecce e Roma, il Bologna riassapora nuovamente la sconfitta. I felsinei speravano di approfittare del pari tra Milan e Juventus, per scavalcare i rossoneri al 7° posto in classifica e invece contro la Lazio è arrivata la 2ª sconfitta (3-0) in campionato. L'espulsione di Pobega, per doppia ammonizione, nel primo tempo, ha dato una mano ai biancocelesti.

Bologna, Italiano: "Il rosso a Pobega è stato decisivo" — Proprio dall'espulsione di Pobega parte l'analisi del mister felsineo Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita dell'Olimpico: "In questo calcio rimanere in 10 rende impossibile reggere, perché tutti giocano, ti avvolgono e aggiungono giocatori offensivi. È una ingenuità che paghiamo cara".

Su Pobega: "Mi dispiace per Pobega. Lui mi conosce, sa cosa intendo quando gli chiedo di non stare in 10. Nel primo tempo stavamo giocando alla pari con la Lazio, poi siamo stati costretti a rincorrere. Oggi è stata una partita complicata contro una squadra che stava bene".

Sull'impegno di Champions League contro il Lille: "Il pensiero è già a mercoledì, mi dispiace per la fatica fatta oggi, che è tripla visto che siamo rimasti in 10. Ci teniamo tanto a fare risultato in casa in Champions, dobbiamo limare qualche dettaglio e non fare errori. Massima attenzione su tutto, cercheremo di portarla mercoledì contro il Lille".