Bologna-Parma, la formazione storica coi grandi campioni dei due club

In questa domenica di calcio andrà in scena il Derby d'Emilia che metterà di fronte il Bologna ed il Parma. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A. Il match, che avrà inizio alle 12:30 e si terrà presso lo Stadio Renato Dall'Ara, metterà in palio tre punti importanti per la due squadre. Entrambe, dopo alcuni risultati negativi, hanno intenzione di tornare alla vittoria. Aspettando il calcio d'inizio della sfida, abbiamo deciso di schierare una top 11 che mette insieme i migliori giocatori delle due squadre.