È stato un derby del cuore da dimenticare per Davide Nicola . Il tecnico del Cagliari , lo scorso anno protagonista sulla panchina dell' Empoli con la salvezza ottenuta all'ultima giornata, cade in casa proprio contro i toscani ( 0-2 ), nella sfida inaugurale della 5ª giornata di Serie A , e ora rischio l'esonero.

Nonostante un predominio territoriale e un numero di conclusioni considerevoli nello specchio della porta (14 a 9) il Cagliari cade tra le mura amiche nello scontro diretto con l' Empoli . Lorenzo Colombo nel primo tempo e Sebastiano Esposito nella ripresa lanciano la squadra di D'Aversa al 2° posto in classifica (9 punti, al pari del Napoli), imbattuta (2 vittorie, 3 pareggi) dopo 5 giornate.

Dopo quelle con Lecce e Napoli arriva la terza sconfitta di fila per il Cagliari, la seconda consecutiva davanti ai propri tifosi. La squadra di Nicola, intervenuto al triplice fischio in conferenza stampa, manca nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria stagionale e ora si trova in penultima posizione con due punti all'attivo: "Ho visto poca aggressione e tanta confusione. Nelle precedenti sfide mi era piaciuta la prestazione della squadra, oggi abbiamo sbagliato tutto".