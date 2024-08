Cagliari, Nicola soddisfatto: “Ho visto idee e coraggio”

Un buon punto per il Cagliari che all'esordio in campionato non va oltre lo (0-0) casalingo contro la Roma di Daniele De Rossi . Nel post partita, il tecnico dei sardi Davide Nicola ha commentato il risultato dell' Unipol Domus ai microfoni di DAZN.

Cagliari-Roma 0-0, Nicola è soddisfatto

"Non so se il Cagliari è promosso, so che ha dimostrato di volersi giocare la partita con coraggio e idee. Poi è chiaro che la Roma come tutte le altre squadre non poteva essere al massimo, ma comunque può farti male se ha la possibilità di distendersi. Lo spirito che i ragazzi stanno dimostrando dal primo giorno è quello di una squadra che ha il piacere di stare insieme e lavorare. Abbiamo lavorato soprattutto su di noi, sapendo che per arrivare all'obiettivo dobbiamo trovare subito la nostra identità. La squadra oggi mi è piaciuta perché ha provato a giocare e non si è mai persa d'animo contro una grande squadra come la Roma".