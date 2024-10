Cagliari, Nicola: “Subito due tiri e preso due goal, ci abbiamo provato”

Orsolini e Odgaard stendono il Cagliari tra fine del primo e inizio del secondo tempo...

Emanuele Landi Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 21:23)

Pesante ko per il Cagliari di Davide Nicola. 0-2 netto con cui il Bologna di Italiano si impone all'Unipol Domus. Orsolini e Odgaard stendono i sardi, battuti con lo stesso risultato di Udine. Questa l'amarezza del tecnico ex Genoa e Torino ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa.

Nicola e l'amarezza per il Ko del Cagliari — "Siamo stati molto precisi, nel fraseggio, nell'attaccare l'avversario dalla linea difensiva. - le parole del tecnico del Cagliari, Davide Nicola - Abbiamo subito due goal dove abbiamo fatto la nostra parte. Guardo gli errori che facciamo e li analizzo. Abbiamo mancato nella concretezza. Comunque il Bologna è un avversario con grande qualità. Ci abbiamo creduto ed è importante per me".

"Italiano avrà fatto le sue considerazioni, noi abbiamo trovato una squadra che deve giocare competizioni di grande livello. Abbiamo optato per creare i presupposti e fare più gioco possibile. Adopo aveva mezz’ora sulle gambe, Gaetano è migliorato fisicamente e può interpretare una formazione diversa. Non volevamo rischiare di finire la benzina dopo mezz’ora. Quello che mi preme far notare è che il Cagliari sta avendo la giusta dimensione. Oggi ho visto una squadra che ha ripreso a giocare ma che ha fatto degli errori. Si poteva trovare il gol per metterli nelle condizioni di avere più paura".

"I gol presi avvengono per gol subiti da palle inattive o tiri da fuori area dove non abbiamo fatto bene diverse cose. Non m’interessa commentare una partita per decretare chi ha sbagliato cosa. Noi i numeri ce li dobbiamo costruire, questa squadra dopo dieci partite ha fatto nove punti, è in lotta per il suo obiettivo, dobbiamo continuare a migliorarci e credere nel proprio gioco".

"Parlate dei gol di Luvumbo e Lapadula… perché continuare a dire che Luvumbo non fa il suo mestiere? E’ un’ala, se gli lasciamo libertà potrebbe fare più gol della scorsa stagione. Deve continuare ad allenarsi come sta facendo".