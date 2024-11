Cairo: “Fiorentina buona squadra, ma il Torino non meritava la sconfitta!”

Cairo rivendica la prestazione del Torino contro la Fiorentina: per il presidente i suoi giocatori non avrebbero meritato nel modo più assoluto la sconfitta contro la Viola per quanto creato in campo.

Alessia Gentile 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 19:05)

La Fiorentina si è imposta di misura contro un Torino che ha creato tanto in questa giornata di Serie A ed è riuscita a vincere grazie all'unico gol segnato da Moise Kean; per Urbano Cairo tuttavia il club granata non avrebbe meritato la sconfitta per quanto mostrato in campo: di seguito le sue parole.

Cairo dopo Torino-Fiorentina — Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato nel post-partita contro la Fiorentina: "Una sconfitta immeritata, secondo me. La Fiorentina è una buona squadra che ha fatto un buon filotto di vittorie e oggi, tranne quel gol regalato da noi, per il resto non ha tirato in porta dopo che nelle ultime ha prodotto molto. Oggi a me è sembrato di vedere un Toro equilibrato nel primo tempo e che nel secondo ha dominato del tutto. Abbiamo preso un palo e c'è stato un gol annullato per mezza spalla: a Roma non ero soddisfatto, oggi di più, ma anche a Roma abbiamo preso un tiro in porta. Un conto è la partita con la Lazio, in cui la sconfitta non mi è piaciuta per prestazione".

Vince la Fiorentina pic.twitter.com/74bgvw8mW0

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 3, 2024

"Oggi - ha continuato Cairo - non meritavamo di perdere nel modo più assoluto. Poi chiaro, quando ne perdi troppe di fila devi focalizzarti, però esaminiamo le cose in maniera lucida. Sennò buttiamo via tutto ed è sbagliato. Oggi per esempio Pedersen mi ha fatto un'impressione notevole, è una bella notizia. Niente male anche Coco e Walukiewicz, ma da Pedersen ho visto cose importanti, al di là del palo ha fatto un'ottima partita. Speriamo che Adams non si sia fatto male, ora faremo la risonanza tra 48 ore per evitare di avere indicazioni false. Avrebbe proseguito ma ha sentito formicolio e si è fermato".