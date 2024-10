Torino, Cairo: “Col Como gara pazzesca. Schuurs? Presto per dire quando torna”

Il Torino , in casa propria, ha alzato la saracinesca ed è riuscito non solo a giocare una grande gara e a conquistare la vittoria, ma anche appunto a non subire neppure un gol grazie a un super Milinkovic-Savic. Il successo è stato di misura, per 1-0 , e a segnare è stata la sorpresa per eccellenza della serata, ovvero il classe 2005 Njie . Nel post-partita ai microfoni dei media presenti ha parlato anche il presidente Urbano Cairo che si è mostrato orgoglioso della sua squadra.

Cairo elogia il Torino ma invoca cautela

"Col Como è stata una partita pazzesca. Generalmente porto fortuna e sono ottimista. In Njie credo fin dai tempi della Primavera, è un buonissimo giocatore che adesso deve stare però coi piedi per terra. Ha 19 anni, ha delle qualità e ha voluto fortemente quel gol. Non era facile segnare così, non tutti hanno quella voglia. Ci siam messi nei guai da soli stupidamente, parlo di guai psicologici perché abbiamo perso 4 partite di fila. Eppure col Cagliari eravamo in controllo e avremmo potuto vincere. Oggi abbiamo segnato e abbiamo difeso il vantaggio, siamo stati bravi. Lo spirito per le prossime partite deve essere quello di stasera, partita in cui tutti hanno dato una mano per evitare di prendere gol. Ora però piedi per terra".