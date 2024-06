Cheddira saluta il Frosinone di ritorno al Napoli: “Immensa gratitudine”

L'attaccante tornerà a Napoli in attesa di capire il suo futuro ma non dimenticherà il club ciociaro, nonostante la delusione per la retrocessione in Serie B

Emanuele Landi Redattore 2 giugno 2024 (modifica il 2 giugno 2024 | 22:15)

Walid Cheddira saluta il Frosinone. L'attaccante marocchino, infatti, ritorna al Napoli, club proprietario del cartellino in attesa di conoscere il futuro ma volendo ringraziare il club ciociaro. L'amara retrocessione ha lasciato tanta delusione nella squadra allenata da Eusebio Di Francesco. L'ex bomber del Bari, che lo scorso anno aveva solo sfiorato la promozione, però, non dimenticherà questa stagione. Nonostante un inizio in sordina, sono arrivati 7 centri per Cheddira alla prima stagione in Serie A. Reti, spesso, pesanti come l'ultima a Monza (per la prima e unica vittoria in trasferta in campionato) che non sono bastate a salvare la squadra del patron Stirpe dalla Serie B.

Walid Cheddira, in rete anche nella storica vittoria in Coppa Italia proprio contro il Napoli (colpito dal fuoco amico anche in campionato nel 2-2 dello stadio Maradona), non è riuscito a salvare il Frosinone, verso cui c'è eterna gratitudine. Questo è il senso del messaggio d'addio rilasciato proprio dal calciatore marocchino tramite un post su Instagram.

Cheddira ringrazia il Frosinone: "Grazie di tutto" — Sono stati tanti i giocatori, tra cui il talentino Soulé, ad averlo fatto negli ultimi giorni: il Frosinone, infatti, aveva costruito una squadra con diversi prestiti ma in tanti stanno salutando con affetto il club laziale.

"Non è facile esprimere l’immensa gratitudine che provo per questi colori, questa Società e soprattutto questa bellissima tifoseria. - si legge nel testo del post sui social di Walid Cheddira - Ogni giorno ho appreso qualcosa che mi ha fatto crescere ed io ho cercato di ripagare la fiducia dando sempre tutto me stesso. Ringrazio la Società in tutte le sue componenti , il Mister e lo Staff , tutti i miei compagni e naturalmente i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Sono certo che il futuro regalerà al Frosinone nuove grandi soddisfazioni. Grazie di tutto".