Como, Fabregas: “L’Empoli avrà voglia di giocare. Voglio una gara d’orgoglio”

Cesc Fabregas , ai canali ufficiali del suo club, ha dichiarato: "L'Empoli è una squadra con una vera voglia di giocare e spinge molti giocatori in avanti. Sono molto mobili, aggressivi e adottano un approccio uomo a uomo in campo, sia nella costruzione del gioco che in difesa. Sarà una partita interessante, ma anche molto importante. La squadra sta lavorando bene. È difficile concentrarsi sul lato fisico perché, ovviamente, le partite sono molto ravvicinate. Mentalmente, c'è una forte voglia di scendere in campo e giocare una grande partita per assicurarsi i tre punti. Voglio una gara fatta di orgoglio. Dobbiamo analizzare attentamente la partita fino al 3-1 per capire dove migliorare e crescere. Siamo Como e dobbiamo mantenere l'umiltà, imparare dai nostri errori e continuare a progredire ".

