Como, Fabregas: “Primo tempo completamente sbagliato. Lazio grandissima squadra”

Le parole del tecnico spagnolo nel post partita di Como-Lazio: "Mi prendo le mie responsabilità per il primo tempo completamente sbagliato"

Nancy Gonzalez Ruiz 31 ottobre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 00:27)

Il Como incassa una pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, che si impone per 1-5 al Sinigaglia nel match valido per la decima giornata di Serie A. Decide la sfida per i biancocelesti una doppietta di Castellanos e le reti di Pedro, Patric e Tchaouna. Nel tabellino anche un bellissimo gol di Mazzitelli, che non basta ad invertire le sorti del match. Due le espulsioni nei 90': prima Braunoder per il Como, poi Nuno Tavares per la Lazio.

A margine della sfida, Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, la Lazio è una grandissima squadra. Castellanos ha sempre vinto i contrasti con Dossena e anche Audero ha sbagliato in occasione del gol di Patric. Quando abbiamo attaccato siamo stati bravi, ma ci è mancato qualcosa sotto porta con le tanti occasioni non sfruttate. I gol nel finale arrivano perchè noi eravamo sbilanciati in attacco alla ricerca della rimonta. Dobbiamo continuare a crescere e imparare dalle partite con grandi squadre come la Lazio".

Fabregas sulla differenza tra le due squadre "Non vorrei avere alibi rispetto alla differenza tra le due squadre. Gioco in casa e devo fare comunque la differenza: non siamo stati maturi e intelligenti nel primo tempo. Dobbiamo recuperare subito, per non rischiare ulteriormente. Sono dispiaciuto perchè potevamo fare meglio in molte occasioni e vincere più duelli in mezzo al campo. Dal portiere agli attaccanti bisogna migliorare perchè potevamo rimontare il risultato essendo dieci contro dieci".

Fabregas sulla prestazione dei suoi ragazzi "Sono contento del secondo tempo perchè abbiamo creato molto, ma mi prendo le mie responsabilità per il primo tempo completamente sbagliato". Il tecnico spagnolo guarda già alla prossima sfida contro l'Empoli: "Per fortuna torniamo in campo presto e dobbiamo portare a casa i tre punti per migliorare la nostra classifica".

Fabregas sulla scelta Cerri al posto di Belotti "Belotti giocherà dall'inizio lunedì. Cerri doveva occupare più l'area di rigore ed è ciò che è stato fatto. Peccato per l'errore dell'attaccante davanti al portiere: devo aiutarli a migliorare".