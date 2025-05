Como-Inter, dove vedere il derby lombardo in diretta tv e streaming live

Ecco dove si potrà vedere il match tra Como ed Inter, valevole per l’ultima giornata della Serie A 2024/2025. La partita si giocherà domani alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigallia. La gara d’andata, che si giocò a dicembre,...

Jacopo del Monaco 22 maggio 2025 (modifica il 22 maggio 2025 | 09:01)

Ecco dove si potrà vedere il match tra Como ed Inter, valevole per l'ultima giornata della Serie A 2024/2025. La partita si giocherà domani alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigallia. La gara d'andata, che si giocò a dicembre, finì 2-0 per i nerazzurri coi gol di Carlos Augusto e Marcus Thuram. I comaschi, tra l'altro, non vincono una partita contro l'Inter dal 15 dicembre 1985 (1-0, rete del compianto Stefano Borgonovo).

Come arrivano le due squadre al match Il Como dell'ex Arsenal e Barcellona Cesc Fábregas chiuderà il suo campionato al decimo posto Tra le fila dei Lariani, i due più determinanti sono stati il 19enne Assane Diao, 8 gol in 15 partite, e Nico Paz con le sue 6 reti ed i 9 assist stagionali. In questa stagione, i biancoblù hanno saputo mettere in difficoltà le big della Serie A: un esempio possono essere le vittorie contro Atalanta, Roma e Napoli. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i Lariani hanno portato a casa ben 13 punti: pareggio in trasferta nell'ultima giornata contro il Verona (1-1); vittorie contro Lecce (0-3), Genoa (1-0), Parma (0-1) e Cagliari (3-1). La squadra di Fábregas non perde una partita dal 15 marzo, quando venne sconfitto dal Milan (2-1) a San Siro.

L'Inter ha disputato una stagione incredibile. Nonostante la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, entrambe per mano del Milan, la squadra di Inzaghi è arrivata fino in fondo in campionato ed in Champions League. Domani, i nerazzurri si giocheranno lo Scudetto in uno scontro a distanza col Napoli capolista a +1, che alla stessa ora affronterà il Cagliari. In Champions, invece, hanno eliminato Bayern Monaco ai quarti, Barcellona in semifinale e sabato prossimo giocherà la finale contro il Psg. Nelle ultime cinque partite di Serie A, l'Inter ha perso contro Bologna (1-0) e Roma (0-1), ha battuto il Verona (1-0) ed il Torino (0-2), mentre nell'ultima giornata ha pareggiato contro la Lazio (2-2).

Probabili formazioni — Per il Como, Fábregas dovrà fare a meno dello squalificato Goldaniga e di alcuni giocatori infortunati come Diao, Dossena e Sergi Roberto. In difesa, ballottaggio Alex Valle-Alberto Moreno sulla sinistra. Per l'Inter, invece, tornano in gruppo Frattesi e Lautaro Martinez, mentre Stefan de Vrij potrebbe prendere il posto di Acerbi. In attacco, va verso la conferma la coppa Taremi-Thuram.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Smolcic, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Douvikas, Nico Paz. All.: Fábregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi (squalificato).

Como-Inter, dove vedere la partita — La partita di Serie A tra nerazzurri e biancoblù inizierà alle ore 20:45 e sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma streaming DAZN, che da qualche stagione detiene i diritti televisivi del campionato italiano.