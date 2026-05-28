Il responsabile dell'area tecnica della squadra giallorossa, che all'ultima giornata ha conquistato la salvezza, ha deciso di lasciare il suo incarico
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Una delle figure più importanti nella storia del Lecce risponde al nome di Pantaleo Corvino. Il classe 1949, infatti, ha lavorato per il club proveniente dalla Puglia prima dal 1998 al 2005 per poi fare il suo ritorno sei anni fa. Nella prima esperienza ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, mentre adesso è il responsabile dell'area tecnica giallorossa. Tuttavia, la sua seconda avventura a Lecce è ai titoli di coda e, molto probabilmente, anche la sua carriera data l'età avanzata. In attesa di comunicati ufficiali, sono già usciti i nomi di chi potrebbe prendere il posto del dirigente che, in passato, ha lavorato anche per la Fiorentina.
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Corvino lascerà il Lecce e sta pensando di fermarsiIn questi ultimi minuti, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ed anche altre fonti hanno riportato la notizia che riguarda il dirigente sportivo. Di Marzio, sui suoi profili social, ha spiegato che il classe 1949 sta per lasciare il suo incarico nel club pugliese perché sta accusando la stanchezza. Per di più, Corvino starebbe valutando anche l'idea di fermarsi definitivamente in modo tale da poter riposare.
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