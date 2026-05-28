Una delle figure più importanti nella storia del Lecce risponde al nome di Pantaleo Corvino. Il classe 1949, infatti, ha lavorato per il club proveniente dalla Puglia prima dal 1998 al 2005 per poi fare il suo ritorno sei anni fa. Nella prima esperienza ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, mentre adesso è il responsabile dell'area tecnica giallorossa. Tuttavia, la sua seconda avventura a Lecce è ai titoli di coda e, molto probabilmente, anche la sua carriera data l'età avanzata. In attesa di comunicati ufficiali, sono già usciti i nomi di chi potrebbe prendere il posto del dirigente che, in passato, ha lavorato anche per la Fiorentina.

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Corvino lascerà il Lecce e sta pensando di fermarsi

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In questi ultimi minuti, il giornalista di Sky Sported anche altre fonti hanno riportato la notizia che riguarda il dirigente sportivo. Di Marzio, sui suoi profili social, ha spiegato che il classe 1949 sta per lasciare il suo incarico nel club pugliese perché sta accusando la. Per di più, Corvino starebbe valutando anche l'idea didefinitivamente in modo tale da poter riposare.Dopo sei anni, quindi, sta per terminare la seconda esperienza leccese per il dirigente che ha portato in Puglia diversi giocatori comema anche i più recenti, oggi in Premier League con la maglia del, capitano dellocon cui ha vinto due campionati portoghesi, e, che attualmente veste la maglia dell'. Il ruolo di responsabile dell'area tecnica del Lecce potrebbe passare ad uno tra:, che lavora comedei giallorossi e quindi otterrebbe la promozione;, direttore sportivo della. Tuttavia, per il momento non hanno ancora avuto luogo dei contatti diretti per la scelta del successore di Corvino

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