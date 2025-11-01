Daniel Fonseca: la parabola di un attaccante tra Napoli e Como

Pepe Reina, Simone Verdi, Fabiano Santacroce, Davide Dionigi, Giuliano Giuliani, Luca Fusi, Ottavio Bianchi, Fabio Pecchia, Nicola Corrent, Nicola Zanini, Massimo Palanca, Dirceu, Daniel Fonseca: i doppi ex di Napoli-Como, che giocheranno alle ore 18

1 novembre 2025

Oggi pomeriggio c'è la partita fra Napoli e Como. Ci sono almeno dodici giocatori che hanno vestito entrambe le squadre: da Palanca a Pepe Reina, passando per Dirceu, Zanini e Verdi. Fra questi, va annoverato doverosamente Daniel Fonseca, L'attaccante fu una presenza stabile del calcio italiano negli anni Novanta: attaccante uruguaiano dotato di velocità e senso del gol, attraversò club importanti lasciando tracce indelebili soprattutto a Napoli, e chiuse la carriera con un breve passaggio al Como. "El castor", come veniva soprannominato, alternò stagioni di grande rendimento a periodi condizionati dagli infortuni, ma raccolse episodi e numeri che meritano di essere ricordati.

Daniel Fonseca, il doppio ex di Napoli-Como — Nel corso della carriera italiana Fonseca totalizzò esperienze rilevanti in Serie A con diverse maglie e si guadagnò il ruolo di attaccante duttile, capace di giocare sia centralmente che su entrambe le fasce; fu inoltre apprezzato per il tiro potente e per i gol arrivati anche da subentrante. A livello di nazionale vestì la divisa dell’Uruguay e partecipò al Mondiale 1990, poi fu membro della squadra vincitrice della Copa América 1995, contribuendo con reti e prestazioni nelle fasi decisiva del torneo.

La carriera al Napoli Daniel Fonseca con la maglia del Napoli; foto dagli archivi di Getty Images Arrivato in maglia azzurra nell’estate del 1992, Fonseca si impose rapidamente come finalizzatore e attaccante di riferimento. In campionato mise a referto 31 gol in 58 presenze con la maglia del Napoli — dato che si riferisce alle sole partite di Serie A — mentre il computo complessivo fra tutte le competizioni sale, secondo le rilevazioni di archivio del club e cronache storiche, a circa 69 partite e 39 reti nello stesso biennio.

Fu protagonista di una delle serate più memorabili del calcio partenopeo post-Maradona: il 16 settembre 1992 al Mestalla contro il Valencia segnò cinque reti nella vittoria per 5-1 in Coppa UEFA, prestazione che rimase nella memoria per la sua rarità e impatto. Quella stagione lo consacrò come punto di riferimento offensivo e gli valse l’attenzione dei grandi club italiani.

La carriera al Como Daniel Fonseca con la maglia del Como; foto di MuseodelComo.it Dopo esperienze con Roma e Juventus, Fonseca ritorna in Italia. L'attaccante, chiuse la propria avventura agonistica con un breve periodo al Como nella stagione 2002–2003. Non ebbe un grande impatto. Il Como ritornava in massima serie dopo molti anni. Le sue presenze in maglia lariana furono soltanto due a causa di una forma fisica non proprio eccezionale. La progressiva riduzione del minutaggio, condizionarono il finale di carriera per Fonseca, che poi aveva appeso le scarpette al chiodo prima di intraprendere il nuovo lavoro da agente sportivo.