ESCLUSIVA/ Conte ri-partirò: il tecnico pronto a restare al Napoli

E' la trattativa del momento, tutti gli occhi in Italia sono sul futuro di Antonio Conte . Il tecnico azzurro dopo l'impresa scudetto col suo Napoli è la persona più chiacchierata del momento. A tenere banco è la situazione legata al suo futuro, che negli ultimi mesi ha vissuto più di qualche ripensamento ma ora come la volontà del tecnico sembrerebbe totalmente dirottata verso la "sua" Napoli.

I dubbi si allontano, Conte sarebbe pronto a continuare la sua esperienza a Napoli

E' una vicenda che parte da lontano, da gennaio, col famoso caso Kvaratskhelia. Ma non per la perdita del giocatore, ma bensì per il mancato sostituto dopo più di due settimane di contrattazioni varie, fino ad arrivare a Noah Okafor. Tra febbraio e marzo alti e bassi l'hanno fatta da padrona. Il tecnico voleva guardare avanti, ma il futuro in azzurro lo spaventava, per un progetto tecnico che non sembrava più essere quello preteso da entrambe le parti ad inizio stagione.