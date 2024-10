Evra sicuro: “Pogba al 99% lascerà la Juve, al Marsiglia le porte sono aperte”

Paul Pogba presto tornerà in campo ma secondo Evra lascerà comunque la Juventus: l'ex giocatore si muoverà personalmente per aiutare il francese.

Alessia Gentile 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 17:05)

Paul Pogba è tornato a far parlare di sé con le novità legate alla riduzione della squalifica dovuta al caso di doping: da gennaio potrà ricominciare ad allenarsi e da marzo potrà di nuovo essere schierato in campo; resta tuttavia da comprendere quale sarà il destino del francese in termini di squadra: non è sicuro al 100% che resterà alla Juventus, anzi secondo Patrice Evra è molto più probabile che lascerà il club bianconero.

Pogba-Juventus, il futuro è ancora tutto da scrivere — Per Pogba, con il ricorso accolto dal TAS di Losanna per la riduzione della squalifica, si è chiuso un periodo certamente non semplice. Il centrocampista dovrà scontare solamente 18 mesi e non più i 4 anni inizialmente previsti per la questione dovuta al test antidoping risultato positivo l'11 settembre del 2023, quindi potrà tornare ad allenarsi già con il mese di gennaio del 2025. Poi da marzo potrà anche scendere in campo nei match ufficiali in cui sarà chiamato a partecipare. A questo punto ci si chiede se tutto questo avverrà con la Juventus o con un altro club.

Thiago Motta, nella conferenza stampa di rito tenutasi nella tarda mattinata di oggi alla vigilia di Juventus-Cagliari, ha dichiarato: "Su Pogba la società valuterà quello da fare. Pogba è stato un grande giocatore. Non gioca da tanto tempo. Io sono concentrato sulla partita di domani il resto non conta". Il tecnico bianconero però non è stato l'unico ad esprimersi sulla vicenda, perché a dire la sua è stato appunto anche Evra suo amico, connazionale ed ex compagno di squadra sia al Manchester United sia alla stessa Vecchia Signora.

Le parole del suo amico e connazionale Evra — Patrice Evra al podcast Rothen s'enflamme ha quindi affermato con sicurezza: "Penso che al 99% non rivedremo Paul con i colori della Juventus. Deve voltare pagina". E ha poi aggiunto: "Chiamerò Mehdi Benatia (ds del Marsiglia, ndr.) per fare una telefonata a Paul, perchéle porte sono aperte". Non resta che attendere per comprendere cosa succederà.