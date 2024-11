Fabio Pecchia: “Atalanta top club, mi auguro di restare al Parma 9 anni…”

Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Atalanta, gara valida per la 13ª giornata di Serie A

Vincenzo Bellino Redattore 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 14:20)

Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta, valida per la 13ª giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Parma Fabio Pecchia.

SOSTA - "Oggi ci siamo ritrovati per la prima volta tutti in campo, qualcuno è arrivato più spremuto di altri, però lo sapevamo".

HERNANI OUT - "Hernani non sarà del gruppo".

ATALANTA- "L'Atalanta gioca bene in Italia e in Europa. Non è solo una questione fisica, ma anche qualitativa. Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza, vogliamo confrontarci con un top squadra europea. Sarà un bel confronto".

CONSAPEVOLEZZA - "La gara di domani è un test importante perchè può darci consapevolezza, può aiutarci a giocare a viso aperto, in velocità. La grandezza dell'Atalanta è sotto l'occhio di tutti, ma vogliamo dimostrare di poterci stare in questi palcoscenici".

ASSENZA DI BERNABÈ - "Dobbiamo cercare di trovare il giusto assetto anche se non possiamo contare su Adrian. La sua assenza può aiutarci, ci impone di trovare nuove soluzioni".

EQUILIBRIO - "Lavoro, provare a stare dentro la gara, questo può aiutarci a trovare equilibrio all'interno di una gara. A prescindere dal livello dell'avversario, dobbiamo attaccare quando ci sarà da attaccare, difenderci quando la gara lo imporrà. Non è solo una questione tecnico-tattica, ma anche a livello mentale".

SUZUKI-CHICHIZOLA - "Leo è pronto, Edoardo Corvi sta bene. Vedremo domani".

ESTEVEZ - "Può essere della partita, Haj è tornato prima, Keita all'ultimo, però Estevez ha recuperato, ha recuperato la condizione fisica".

I DOPPO EX DEL PRATO E MIHAILA - "Sarà uno stimolo in più, per Enrico sarà emozionante giocare contro il suo passato. Mentre per Valentin è stato un momento particolare della sua carriera".

Gasperini, Atalanta (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

CLIMA POSITIVO - "Tutto ciò che di negativo c'è all'interno o all'esterno incide, vale per il Parma e per tutte le squadre. Spesso le brutte prestazioni possono incidere a livello negativo, ma anche contribuire a riportare serenità (se si impara dagli errori aggiungo io). Io spingo il focus sul fare le cose al meglio delle proprie possibilità, vale per me, per lo staff e per i giocatori. Dobbiamo fare quello che sappiamo far meglio, giocare a calcio e divertirci".

SOGNO - "Cosa ruberei a Gasperini? Stare nove anni in un club, vincere..."