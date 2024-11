Fiorentina, Commisso: “Palladino scelta azzeccata! Classifica? Non siamo lì per caso”

La Fiorentina di Rocco Commisso sta macinando punti e il suo presidente ha mostrato tutta la sua fierezza per le scelte prese e per il percorso intrapreso.

La Fiorentina , dopo un primo periodo di assestamento, ha iniziato a macinare punti in classifica grazie al lavoro di Raffaele Palladino ; tanto che è attualmente al terzo posto con 25 punti, a pari merito con Inter, Atalanta e Lazio. Il presidente della Viola ha perciò mostrato tutto il suo orgoglio in un'intervista rilasciata quest'oggi a 'La Nazione'.

Le parole di Commisso

"Sono molto contento della classifica ed è uno dei momenti più belli. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci. Al momento non abbiamo fatto nulla. Vogliamo provare a fare qualcosa di speciale, tutti insieme e un passo alla volta. Siamo stati criticati per le cessioni, ma con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. Non siamo lì per caso, speriamo che duri. Dopo Atene abbiamo preso, insieme a Ferrari e Pradè, la decisione che ci sembrava più giusta. Sono molto contento della classifica ed è uno dei momenti più belli. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci".