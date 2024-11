La Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo un inizio di stagione un po' incerto in Serie A, ha preso decisamente il volo e sta macinando punti su punti anche grazie alle prestazioni e ai gol di Moise Kean . Proprio di lui ha voluto parlare il tecnico viola, soddisfatto al 100% delle prestazioni del suo attaccante di punta.

Palladino su Kean: parole al miele per l'attaccante italiano

Ai microfoni de 'La Repubblica', Palladino ha dichiarato: "La società ha subito assecondato la mia richiesta. Per Moise mi sento quasi un fratello maggiore, è stato il primo che ho chiamato quando sono arrivato a Firenze. Non veniva da stagioni particolarmente brillanti, ma abbiamo deciso di credere sia nel ragazzo che nel calciatore. Può disputare un grande campionato, a patto che riesca a mantenersi sempre in ottime condizioni fisiche".