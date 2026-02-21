Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa in programma lunedì sera alle 18:30 può dire già molto sul futuro delle due squadre. Lo scontro diretto tra penultima e terzultima potrebbe inguaiare entrambe. La vittoria è fondamentale, soprattutto per i nerazzurri. La squadra di Oscar Hiljemark è lontana sei punti dalla Viola e mantenere questo distacco o aumentarlo complicherebbe non di poco il discorso salvezza. Ecco cosa ha detto Hiljemark in vista di Fiorentina-Pisa.