Il derby toscano tra Fiorentina e Pisa in programma lunedì sera alle 18:30 può dire già molto sul futuro delle due squadre. Lo scontro diretto tra penultima e terzultima potrebbe inguaiare entrambe. La vittoria è fondamentale, soprattutto per i nerazzurri. La squadra di Oscar Hiljemark è lontana sei punti dalla Viola e mantenere questo distacco o aumentarlo complicherebbe non di poco il discorso salvezza. Ecco cosa ha detto Hiljemark in vista di Fiorentina-Pisa.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Fiorentina-Pisa, Hiljemark: “Dobbiamo pensare partita per partita. A Firenze per vincere”
PRE-PARTITA
Fiorentina-Pisa, Hiljemark: “Dobbiamo pensare partita per partita. A Firenze per vincere”
Il tecnico svedese è alla terza partita con i nerazzurri ed è alla ricerca della prima vittoria con la sua nuova squadra