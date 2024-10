Dopo i fuochi d'artificio visti durante il derby d'Italia, tocca a Fiorentina e Roma scendere in campo per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Palladino e Juric si giocano punti importanti per dare contorni ben definiti alla propria classifica.

Raffaele Palladino recupero Kean e decide di schierarlo in campo dal primo minuto per la sfida contro i giallorossi; anche Beltràn sarà in campo per sopperire all'infortunio di Gudmundsson. Per Ivan Juric, invece, scelte che erano note già alla vigilia: l'allenatore dei capitolini schiera in campo Pisilli dall'inizio. In avanti c'è Dovbyk, alle sue spalle Pellegrini e Dybala.