Frey e la sorpresa Lazio: “Sarà la squadra da battere. Farà perdere punti alle top”

Le parole di Frey sulla squadra più sorprendente della Serie A: la Lazio di Marco Baroni.

Lorenzo Maria Napolitano 11 dicembre - 16:26

Con il doppio confronto vinto contro il Napoli, la Lazio presenta ufficialmente la sua candidatura come squadra da battere in questa Serie A. La squadra di Baroni conta 31 punti in classifica e dista solo tre lunghezze dal vertice, momentaneamente occupato dall'Atalanta, che sta viaggiando ad una velocità supersonica. Anche in Europa League i biancocelesti stanno trovando grande continuità, infatti in 5 partite hanno conquistato 4 vittorie e ottenuto un pareggio, restando di fatto imbattuti. Di questa squadra, e delle altre contendenti al titolo, ne ha parlato Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ai microfoni di NetBet News.

Le parole di Frey sul campionato italiano — Quinto per presenze tra i giocatori stranieri della Serie A, il portiere francese ha trascorso gran parte della sua carriera con la maglia Viola, ma ha anche giocato per l'Inter, il Parma, il Genoa ed il Verona. L'Italia Frey l'ha lasciata soltanto nel 2013, quando s'è accasato in Turchia per due anni tra le fila del Bursaspor. L'ex calciatore ha dato un suo personale parere sulle squadre che si prospettano essere le protagoniste del campionato.

"Se guardiamo la classifica vediamo due campionati, uno per lo scudetto e l'altro per la salvezza. Secondo me sarà una bella stagione, ci divertiremo molto, soprattuto perché in alto, la classifica è corta. Credo che l'Inter abbia la rosa più ampia; però c'è anche il Napoli, che secondo me farà un bel campionato. Con la squadra che ha a disposizione Conte gli azzurri possono essere protagonisti.

Vedo bene anche la Juve - aggiunge Frey -, è stata sfortunata ma è sempre lì, secondo me tornerà. Per non parlare dell'Atalanta, che da cinque anni propone un gioco meraviglioso e ottiene risultati sempre più importanti. Per giunta, ha un ottimo presidente. Loro non sono più una sorpresa.

Infine, mi piace molto la Fiorentina di Palladino, sono andato a trovarlo ad inizio stagione. Purtroppo è stato molto criticato ma ha tenuto duro, adesso sono curioso di vedere se la rosa riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine della stagione. Per rendimento, qualità di gioco, la Lazio è la vera sorpresa: la squadra di Baroni sarà quella da battere e potrà far perdere molti punti alle top".