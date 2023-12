Frosinone, Di Francesco: “Dobbiamo fare una grande partita contro la Juventus”

"Contro il Napoli giocavamo contro una difesa a due - prosegue il tecnico dei giallazzurri - quindi abbiamo cambiato modulo per favorire le caratteristiche di Cheddira e Caso. Questa squadra è stata abituata a giocare a tre già in passato. Voglio che la mia squadra porti avanti i principi di gioco più che il modulo. Se i tre della Juve giocheranno e se c'è troppa pressione su di loro? Vorrei essere al loro posto, vorrei sempre giocare queste gare e mettermi in mostra. Non so se giocheranno tutti e tre o magari due però sicuramente avranno voglia di giocare e io vorrei essere loro. La devono considerare quasi una partita come le altre. Non l'ho caricata più di tanto, giochiamo contro una grande squadra contro un allenatore di peso. Sanno vincere in tanti modi. Ben venga che domani lo stadio sia pieno anche se mi sono arrivate tantissime richieste perché arriva la Juve. Situazione infortunati? Ibrahimovic ha l'influenza e non sta bene. Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato. Dei tre della Juve chi vedo già pronto a giocare tra i bianconeri? Bella domanda ma a me interessa vederli giocare bene qui. Come ho detto l'altra sera ora conta solo far bene per il Frosinone. Attraverso questo percorso possono ambire a giocare poi nella Juve. Il calcio cambia in poco tempo, non devono accontentarsi ma ambire sempre a qualcosa di più. A maggio manca ancora tanto. Cosa penso delle critiche per la costruzione dal basso? E' sempre cosi, se la butti ti criticano, se la giochi uguali. A Lecce c'è stato un errore di Stefano. Mi viene di chiedere quando costruendo dal basso abbiamo costruito azioni pericolose come contro il Genoa. Secondo me porta dei vantaggi. Gara particolare per Gatti? E se servirà attenzione anche in zona gol... Gatti in poco tempo si è guadagnato la Juve. Per lui domani sarà difficile far gol (ride, ndr) ma in generale è un ragazzo da ammirare per quanto si è guadagnato. Sui calci piazzati loro sono pericolosi con tanti calciatori che sanno far male ma ci siamo preparati. Se, visto che con Allegri c'è tanta differenza nella filosofia di gioco, c'è qualcosa che ci accomuna? Ho grande rispetto di Max, lo conosco da tempo e mi ha citato anche in un libro che ha scritto. Quello che ci contraddistingue è la schiettezza e il dialogo con i calciatori. Lui vede il calcio in una maniera diversa ma io dico meno male altrimenti sarebbe noioso se tutti fossimo uguali".