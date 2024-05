Frosinone, Di Francesco: “Questa società merita di rimanere in Serie A”

L'allenatore dei giallazzurri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida con l'Udinese

Il Frosinone ospita domani alle 20.45 l'Udinese di Fabio Cannavaro, che è reduce dal pareggio con l'Empoli. Dopo la vittoria a Monza, il tecnico Eusebio Di Francesco ha presentato così la gara dello Stirpe in conferenza stampa: "Per quanto riguarda i presenti valuteremo domani mattina. Stiamo provando a recuperare Mazzitelli, così come stiamo valutando le condizioni di alcuni elementi. Non vogliamo dare vantaggi a nessuno, domani mattina nella rifinitura valuteremo chi sarà disponibile. Per quanto riguarda questa gara credo che più di altre volte ci saranno tante partite nella partita. Ci siamo preparati bene. Se per me è la partita più importante? Per me, come dico sempre, è la prossima la gara più importante ma sottolineo che non è la mia partita, ma la nostra. E' il noi che deve prevalere, dalla squadra, alla società alla gente. Dobbiamo solo arrivare all'obiettivo finale, parte tecnico-tattica diventa relativa ora. Servirà massima attenzione. Questa società merita di rimanere in Serie A".

"Se è un bene avere un pizzico di paura? E' un bene certo - continua il tecnico dei giallazzurri -, se condivisa sì. Quando è condivisa si prova a superarla insieme e in questa gara servirà ancora di più. Sarebbe da ipocriti dire che non abbiamo paura. Non vogliamo perdere il filo conduttore che ci ha portato fin qui. Consapevoli che bisogna alzare tantissimo il livello di attenzione per fare nostra la partita. Guardando i miei ragazzi che emozioni ho visto in loro? Siamo partiti con l'obiettivo finale e questa è stata la forza del gruppo. Dobbiamo mettere tutto dentro questa partita, servirà coraggio. Per fare un'ottima fase offensiva servirà una grande fase difensiva. I sentimenti sono tanti, a me piace intuire e credo di conoscere tanto questi ragazzi nei pregi e difetti di questa squadra. Se temo più l'Udinese come squadra o come società? Questa settimana mi sono concentrato soprattutto su noi stessi. Abbiamo lavorare meno fisicamente perché bisognava più trovare serenità nell'affrontare la gara. L'Udinese ha un'identità forte in quello che fa, ha una grande fisicità. Non mi aspettavo che si giocassero la salvezza all'ultima giornata, non ho pensato alla loro storia societaria. Affronteranno un popolo che vuole la salvezza".

Ancora Di Francesco: "Cosa ci arriva dalla gente? Ogni volta che giro per Frosinone leggo striscioni con scritto 'Difendiamola' e questo è il primo messaggio. La gente ci ringrazia, ma vorrei ci ringraziasse domani a fine gara. Se servirà tanta determinazione? A Sassuolo ho vissuto l'ultima partita col Livorno per andare in Serie A al 93', rimanendo in 10 contro 9. Avevamo un vantaggio ma pian piano lo stavamo perdendo. Avere quella determinazione di ottenere il risultato è fondamentale. Se ho sentito De Rossi e se i due risultati su tre sono un'arma a doppio taglio? Assolutamente no, siamo professionisti e non serve una mia telefonata. Non giocheremo per pareggiare perché sarebbe un errore, ma va giocata con grandissima intelligenza questa gara".

"Cosa mi lascia questa stagione a Frosinone? Concentriamoci sulla partita di domani - spiega -, questa risposta vorrei dartela domani con molta calma. Che differenza c'è nel preparare questa gara rispetto alle altre? C'è differenza perché è l'ultima. Ci sono diversi aspetti, quello più importante è senza dubbio quello psicologico, poi viene quello tattico. A questo giro, oltre il piano A e il piano B, ci metterei il piano C. Bisogna mantenere la nostra identità con degli accorgimenti. Se ci saranno differenze rispetto alla gara d'andata? Rispetto all'andata siamo diversi, almeno per come siamo disposti. E' passato tanto tempo per pensare alla gara d'andata anche se l'Udinese è cambiata poco. Cannavaro ha cambiato qualcosa in avanti ma non è una squadra che ha mostrato grande aggressività in avanti. Con Cannavaro subisce molto poco in difesa, sono tutti segnali analizzati in settimana".

L'Ufficio Stampa del Frosinone, inoltre, ha fatto sapere che "non ci saranno i convocati". Mister Di Francesco porterà "tutti quelli a disposizione".