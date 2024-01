Frosinone, Di Francesco: “Trasferta delicata, è la prima di tante piccole finali”

L'allenatore dei giallazzurri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara sul campo del Verona

Il Frosinone è ospite domenica alle 15 del Verona di Marco Baroni, che è reduce dalla sconfitta con la Roma. Dopo la vittoria sul Cagliari, il tecnico Eusebio Di Francesco ha presentato così il match del Bentegodi in conferenza stampa: "Seck non ho ancora deciso se gioca dall'inizio o meno. E' pronto per giocare ma non ho ancora deciso. Gli manca un po' il ritmo partita ma è integro. Per quanto riguarda gli infortunati abbiamo fuori Bonifazi, Lusuardi, Kalaj, Marchizza e Lirola in difesa, mentre Monterisi oggi si è allenato in gruppo e speriamo di averlo. In dubbio Cuni e Ibrahimovic. Quanto è difficile preparare questa partita? Devo dire che la filosofia di Baroni la conosco, è una squadra solida e determinata nel voler raggiungere i risultati. Gli mancheranno degli uomini ma la filosofia della squadra è chiara. Nelle difficoltà si esaltano un pochino. I ragazzi che hanno preso sono tutti interessanti, Sogliano è un bravo direttore e credo hanno messo dentro giocatori che gli servivano. Non so come giocheranno, un'ipotesi l'ho fatta e credo vanno presi con grande attenzione".

"Se è la gara più importante della stagione? Non amo rispondere col senno del poi - continua il tecnico dei giallazzurri -. Dobbiamo ancora giocare e mi piace parlare del presente, è una gara importante come le altre. Da qui alla fine sono tutte piccole finali. Mi piacerebbe dare continuità ai risultati, specie in una trasferta per noi delicata. Quale componente sarà fondamentale in questa sfida? Credo che una squadra reattiva, rapida e brava sulle seconde palle è una squadra perfetta. Loro con Djuric avevano caratteristiche diverse, hanno perso fisicità. Per me Henry è un ottimo attaccante, l'ho seguito quando era in Belgio. E' un calciatore più dinamico. Hanno tanti calciatori interessanti che si stanno mettendo in mostra. Hanno cambiato tanto ma riescono a mantenere sempre un'identità ben precisa. Un ricordo di Gigi Riva? Mi fa piacere questa domanda perché mi da modo di salutare tutto il popolo sardo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando giocavo ed ero in Nazionale. Quando ero a Cagliari e c'erano delle difficoltà mi chiamò e facemmo una chiacchierata costruttiva per venire a capo dei problemi. Una grande persona".

"Se Brescianini a Verona potrebbe giocare terzino come contro il Cagliari? Qualcuno ci devo mettere lì - spiega Di Francesco -, soprattutto considerando quanti infortunati in difesa abbiamo fatto. Zortea anche ha avuto un problemino e solo oggi è tornato in gruppo. Ho fatto un'altra settimana allenando i centrocampisti a fare i terzini. Uno tra Brescianini, Gelli e Garritano può giocarci. Cosa porta Seck al Frosinone? Credo che abbia tecnica, corsa e può ricoprire più ruoli in avanti. Anche da trequartista ricordo giocava nella Spal con mio figlio. Ci dà più alternative, sono contento di questo acquisto. Era una delle prime scelte che avevamo anche ad inizio stagione".

